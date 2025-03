Evita lo spam con lo strumento Alternative ID di Surfshark

Nel 2023 il 45,6% delle e-mail inviate in tutto il modo è stato contrassegnato come spam. In attesa dei risultati dello scorso anno, la ricezione di messaggi indesiderati al proprio indirizzo di posta elettronica continua ad essere un problema, anche perché si corre il serio rischio di essere colpiti da attacchi di phishing, con tutte le conseguenze del caso.

Oltre allo phishing, altri rischi potenziali sono il download involontario di malware sul proprio dispositivo, la condivisione dei propri dati bancari di fronte ad offerte ingannevoli, ed l’ormai classico furto di dati personali. La domanda quindi è: esiste un modo per prevenire tutto questo?

Sì, l’importante è usare gli strumenti giusti. Uno dei più affidabile per evitare lo spam è ad esempio Alternative ID, tool di nuova generazione sviluppato dal team di Surfshark che consente di generare un’identità online alternativa attraverso un indirizzo e-mail usa e getta. Usando quest’ultimo, ci si potrà iscrivere ai servizi desiderati senza più ricevere e-mail spam al proprio indirizzo di posta elettronica principale.

Alternative ID è incluso nel piano Surfshark Starter, disponibile in offerta a 2,19 euro al mese per due anni più tre mesi extra di servizio in regalo. In aggiunta vi è poi il pluripremiato servizio VPN di Surfshark per una navigazione più sicura e privata.

I vantaggi di Alternative ID

L’utilizzo di Alternative ID permette agli utenti di non fornire i propri dati personali a quei siti o servizi che si usano soltanto una o due volte. Inoltre, consente di evitare che le proprie informazioni sensibili finiscano nelle mani dei cybercriminali in occasione di una o più violazioni di dati. L’altro vantaggio significativo è la riduzione del rischio di ricevere e-mail indesiderate alla propria casella di posta elettronica.

Maggiori dettagli sul funzionamento di Alternative ID sono consultabili tramite il sito ufficiale di Surfshark.