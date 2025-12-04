ExpressVPN con 4 mesi gratis e sconto folle del 73%: l'affare natalizio

ExpressVPN è una delle VPN più veloci e affidabili sul mercato e ora è disponibile con un’offerta straordinaria legata al Black Friday, ma che dunque si presta benissimo al periodo natalizio. Puoi avere infatti un piano di 2 anni con il 73% di sconto e 4 mesi aggiuntivi gratis per una protezione totale senza rinunciare alla velocità.

La promozione si attiva automaticamente al momento dell’ordine e puoi inoltre ottenere 30 giorni gratis per ogni amico che porti su ExpressVPN, un bonus 5GB eSIM di dati mobili con Holiday.com e, se risiedi negli Stati Uniti, anche una protezione gratuita dei dati personali. Tutto questo con la garanzia di rimborso di 30 giorni, così da poter provare il servizio e poi decidere cosa fare.

In ogni caso, difficilmente resterai deluso perché parliamo di una piattaforma pensata per offrire velocità elevate e stabilità totale. Grazie al protocollo Lightway, infatti, avrai connessioni istantanee e sicure, mentre i server ottimizzati permettono di godere di streaming, gaming e attività ad alto consumo di dati senza lag o buffering. La larghezza di banda illimitata elimina qualsiasi limite di consumo.

La sicurezza si poggia su una crittografia AES a 256 bit che rende i tuoi dati illeggibili a hacker e terze parti lavorando insieme a TrustedServer che, basata su memoria RAM, cancella automaticamente le tracce digitali e impedisce agli inserzionisti di raccogliere informazioni.

Infine, ExpressVPN integra anche funzioni avanzate come il parental control, che consente di filtrare contenuti, bloccare siti web e monitorare in tempo reale l’attività online dei più piccoli per un ambiente più sicuro per tutta la famiglia.