VPN svizzera a 1 euro al mese? È l'estate di PrivadoVPN

Il piano della durata di due anni della VPN svizzera PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese con tre mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 giu 2026
VPN svizzera a 1 euro al mese? È l'estate di PrivadoVPN
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La VPN svizzera PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, prevede inoltre la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Una VPN a 1 euro al mese come PrivadoVPN è l’ideale per tutte quelle persone che vogliono navigare in privato e nascondere i propri dati dall’attenzione di cybercriminali e utenti malintenzionati. Inoltre proprio quest’estate l’utilizzo di una VPN sarà prezioso per riuscire a vedere i più grandi eventi in streaming anche fuori dall’Italia, riuscendo a bypassare il blocco geografico.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn sconto

Dispositivi illimitati, no-log e blocco per annunci pubblicitari

PrivadoVPN può contare su diversi punti di forza non banali, tra cui l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, in modo da estendere i vantaggi dell’utilizzo di una VPN tra più persone della propria famiglia, una severa politica no-log, a tutto vantaggio della privacy dei suoi utenti, più uno strumento in grado di bloccare la pubblicità presente nei siti web e che spesso e volentieri rovinano l’esperienza utente quando si è connessi alla rete Internet.

Un altro fiore all’occhiello è la sede in Svizzera dell’azienda, aspetto questo non secondario dal momento che tutte le società che hanno sede nel Paese elvetico sono chiamate a rispettare una delle più severe leggi al mondo sulla tutela dei dati personali degli utenti; di conseguenza, il suo utilizzo è altamente sicuro (lo stesso non si può dire invece per altri servizi di rete privata virtuale più blasonati).

Inoltre, PrivadoVPN è una VPN con dati illimitati e compatibile con i principali dispositivi oggi in commercio, tra cui PC Windows, Mac, iPhone e iPad, smartphone Android e Android TV, come conferma la pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta PrivadoVPN

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