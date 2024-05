ExpressVPN è in offerta a metà prezzo + 3 mesi gratis (promozione a tempo limitato)

Nuova offerta per ExpressVPN, la VPN con larghezza di banda illimitata, connessione veloce e supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Grazie all’ultima promozione in corso, è possibile attivare il piano di un anno a 6,38 euro al mese anziché 12,38 euro, per effetto dello sconto del 49%. In più sono inclusi tre mesi extra gratis e il rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN: 12 mesi in sconto del 49% e 3 mesi extra di servizio in regalo

Tra i principali punti di forza di ExpressVPN si annoverano in primis la velocità di connessione ultra-rapida (da qui il nome del servizio) e il numero dei Paesi in cui si trovano i server VPN (ben 105). Una VPN veloce offre un’esperienza d’uso più piacevole ai suoi utenti, mentre un numero così elevato di nazioni consente di poter avere un’ampia scelta quando ci si vuole connettere a un server VPN.

Altri due punti di forza di ExpressVPN sono la tecnologia proprietaria TrustedServer e la politica no-log. La prima è un innovativo servizio lato server, grazie a cui nessun dato relativo all’attività web degli utenti viene salvato su un hard disk. A completare il tutto ci pensa poi la ferrea politica no log: il fornitore della VPN non conserva i dati che potrebbero collegare l’utente a una specifica attività online.

ExpressVPN funziona su qualsiasi tipo di piattaforma, da iOS ad Android, da Mac a Windows, passando per Linux e router. Per ciascuna di loro è disponibile un’app apposita. Inoltre, una singola sottoscrizione consente di connettere fino a 8 dispositivi in contemporanea, così da aumentare la privacy in modo capillare.

Il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in offerta a soli 6,38 euro al mese anziché 12,38 euro, grazie al maxi sconto del 49%. In più è possibile beneficiare di 3 mesi aggiuntivi gratis e di un rimborso gratuito garantito entro 30 giorni.