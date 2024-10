ExpressVPN è in offerta a metà prezzo: è la migliore VPN per l'Italia

La scelta della migliore VPN per l’Italia è essenziale per chi si trova all’estero e ha la necessità di “geolocalizzare” la sua posizione, collegandosi a un server italiano e ottenendo, quindi, un indirizzo IP italiano, ad esempio per evitare un blocco geografico all’accesso a un sito o a una piattaforma di streaming. È necessario, infatti, scegliere una VPN con un server italiano e che sia in grado di garantire una connessione veloce e sicura.

A rispondere appieno a tutte queste caratteristiche è ExpressVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN che oggi è in offerta con uno sconto del 49% per chi sceglie il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Grazie all’offerta in corso, è possibile scegliere il servizio con un costo di 6,67 dollari al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito allo sconto basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN.

ExpressVPN: è la VPN da scegliere per l’Italia

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, senza limiti di banda, con traffico dati protetto dalla crittografia e con una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati dell’utente. Il servizio propone più server situati in Italia e, quindi, permette ai suoi utenti di poter accedere a Internet ottenendo un indirizzo IP italiano anche quando ci si trova all’estero. Naturalmente, la VPN ha server anche in altri Paesi e, quindi, è utilizzabile anche da chi si trova in Italia.

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 6,67 dollari al mese, andando ad attivare il piano annuale con 3 mesi extra. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito della VPN.