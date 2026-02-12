ExpressVPN è in offerta a San Valentino: fino all’81% di sconto sui piani di 2 anni

In occasione della festa di San Valentino, ExpressVPN ha presentato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, ora in sconto fino all’81% con prezzi a partire da 2,09 euro al mese per 24 mesi più quattro mesi extra di servizio in regalo. Tutti i piani di ExpressVPN beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni: nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, dunque, è possibile ottenere il rimborso completo di quanto speso.

Oltre a essere un’occasione notevole per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio di rete privata virtuale affidabile e sicuro, dall’alto dell’esperienza di un fornitore VPN come ExpressVPN, la promo in corso rappresenta un’ottima opportunità per le persone che vorrebbero regalare la privacy online alla persona che amano e ai propri cari.

I prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN

Ecco come cambiano dunque i prezzi dei piani della durata di 24 mesi nell’ambito dell’ultima promozione di ExpressVPN che ha per protagonista la festa per antonomasia degli innamorati.

Piano Base: 2,09 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 79,95 euro all'anno)

Piano Avanzato: 2,79 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 109,95 euro all'anno)

Piano Pro: 4,54 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 179,95 euro all'anno)

