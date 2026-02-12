ExpressVPN è in offerta a San Valentino: fino all’81% di sconto sui piani di 2 anni

Oltre al maxi sconto superiore all'80%, è possibile usufruire di quattro mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 feb 2026
ExpressVPN è in offerta a San Valentino: fino all’81% di sconto sui piani di 2 anni
In occasione della festa di San Valentino, ExpressVPN ha presentato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, ora in sconto fino all’81% con prezzi a partire da 2,09 euro al mese per 24 mesi più quattro mesi extra di servizio in regalo. Tutti i piani di ExpressVPN beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni: nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, dunque, è possibile ottenere il rimborso completo di quanto speso.

Oltre a essere un’occasione notevole per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio di rete privata virtuale affidabile e sicuro, dall’alto dell’esperienza di un fornitore VPN come ExpressVPN, la promo in corso rappresenta un’ottima opportunità per le persone che vorrebbero regalare la privacy online alla persona che amano e ai propri cari.

I prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN

Ecco come cambiano dunque i prezzi dei piani della durata di 24 mesi nell’ambito dell’ultima promozione di ExpressVPN che ha per protagonista la festa per antonomasia degli innamorati.

  • Piano Base: 2,09 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 79,95 euro all’anno
  • Piano Avanzato: 2,79 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 109,95 euro all’anno
  • Piano Pro: 4,54 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (si rinnova in automatico a 179,95 euro all’anno)

I piani della durata di due anni di ExpressVPN sono in maxi sconto per festeggiare al meglio la festa degli innamorati: in via del tutto eccezionale, i prezzi partono da 2,09 euro al mese, con in più quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Maggiori dettagli sono disponibili cliccando il bottone posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

