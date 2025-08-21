ExpressVPN è in sconto del 61%, con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN è la VPN consigliata per agosto 2025: un servizio affidabile, rapido e senza limiti che oggi è disponibile con un’offerta particolarmente vantaggiosa. Chi sceglie il piano di 24 mesi ottiene infatti uno sconto del 61%, più 4 mesi aggiuntivi gratuiti, per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Il prezzo si abbassa così a 4,86 € al mese, con in più 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e una eSIM da 5 GB gratuita da usare all’estero. L’attivazione è semplice: basta accedere al sito ufficiale di ExpressVPN e completare l’iscrizione.

Perché scegliere ExpressVPN

Attivando ExpressVPN si ottiene una VPN senza limiti di traffico, capace di offrire connessioni stabili e protette. Tutti i dati trasmessi vengono crittografati, così da proteggere le proprie informazioni personali anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica o non sicura.

Il servizio sfrutta il protocollo LightWay, sviluppato per assicurare velocità costante e bassa latenza, senza restrizioni di banda. Ogni abbonato può collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, grazie alle app compatibili con computer, smartphone, tablet e smart TV.

La rete di ExpressVPN include migliaia di server distribuiti in oltre 100 Paesi, permettendo di scegliere liberamente la località di connessione per superare censure e limiti geografici e accedere ai contenuti di qualsiasi parte del mondo.

La promozione è valida per un periodo limitato: basta seguire il link al sito ufficiale per approfittarne e iniziare a navigare in modo sicuro, veloce e senza confini, con la garanzia di 30 giorni di rimborso totale.