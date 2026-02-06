ExpressVPN: fino all'81% sui piani di 2 anni per San Valentino

Un regalo diverso dagli altri: i piani di due anni di ExpressVPN beneficiano di uno sconto fino all’81% nell’ambito di un’offerta a tempo limitato per San Valentino. Grazie all’iniziativa in corso i prezzi partono da 2,09 euro al mese, in più vi sono quattro mesi extra di servizio in regalo.

ExpressVPN è una delle migliori VPN della categoria, tanto per la velocità di connessione quanto per le funzionalità extra di sicurezza, disponibili fin dal piano più economico a differenza delle altre VPN. Un ulteriore vantaggio riguarda la possibilità di sfruttare il servizio su almeno dieci dispositivi in contemporanea, così da estendere la protezione a tutta la famiglia (almeno perché abbiamo preso come riferimento il piano di partenza).

Come cambiano i prezzi

L’offerta a tempo limitato di ExpressVPN per San Valentino vede dunque una rivoluzione dei prezzi. Di seguito trovate un riepilogo completo con tutti i nuovi prezzi:

Base: 2,09 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 58,60 euro per i primi 28 mesi invece di 321,72 euro; si rinnova a 79,95 euro all’anno (81% di sconto)

per un totale di 58,60 euro per i primi 28 mesi invece di 321,72 euro; si rinnova a 79,95 euro all’anno (81% di sconto) Avanzato: 2,79 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 78,20 euro per i primi 28 mesi invece di 349,72 euro; si rinnova a 109,95 euro all’anno (77% di sconto)

+ 4 mesi extra in regalo per un totale di 78,20 euro per i primi 28 mesi invece di 349,72 euro; si rinnova a 109,95 euro all’anno (77% di sconto) Pro: 4,54 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 127,20 euro per i primi 28 mesi invece di 489,72 euro; si rinnova a 179,95 euro all’anno (74% di sconto)

Inoltre, tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative è sempre possibile ottenere il rimborso completo di quanto pagato.

L’offerta di San Valentino del fornitore VPN ExpressVPN può rappresentare la giusta occasione per quanti vogliono regalare o regalarsi una privacy online granitica e stare più tranquilli quando navigano sul web, soprattutto se si ha l’abitudine di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche, dunque non protette, dunque non sicure.