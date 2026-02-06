ExpressVPN: fino all'81% sui piani di 2 anni per San Valentino

Offerta a tempo limitato per la festa degli innamorati, con garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 feb 2026
ExpressVPN: fino all'81% sui piani di 2 anni per San Valentino
Freepik

Un regalo diverso dagli altri: i piani di due anni di ExpressVPN beneficiano di uno sconto fino all’81% nell’ambito di un’offerta a tempo limitato per San Valentino. Grazie all’iniziativa in corso i prezzi partono da 2,09 euro al mese, in più vi sono quattro mesi extra di servizio in regalo.

ExpressVPN è una delle migliori VPN della categoria, tanto per la velocità di connessione quanto per le funzionalità extra di sicurezza, disponibili fin dal piano più economico a differenza delle altre VPN. Un ulteriore vantaggio riguarda la possibilità di sfruttare il servizio su almeno dieci dispositivi in contemporanea, così da estendere la protezione a tutta la famiglia (almeno perché abbiamo preso come riferimento il piano di partenza).

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta san valentino

Come cambiano i prezzi

L’offerta a tempo limitato di ExpressVPN per San Valentino vede dunque una rivoluzione dei prezzi. Di seguito trovate un riepilogo completo con tutti i nuovi prezzi:

  • Base: 2,09 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 58,60 euro per i primi 28 mesi invece di 321,72 euro; si rinnova a 79,95 euro all’anno (81% di sconto)
  • Avanzato: 2,79 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 78,20 euro per i primi 28 mesi invece di 349,72 euro; si rinnova a 109,95 euro all’anno (77% di sconto)
  • Pro: 4,54 euro al mese + 4 mesi extra in regalo per un totale di 127,20 euro per i primi 28 mesi invece di 489,72 euro; si rinnova a 179,95 euro all’anno (74% di sconto)

Inoltre, tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative è sempre possibile ottenere il rimborso completo di quanto pagato.

L’offerta di San Valentino del fornitore VPN ExpressVPN può rappresentare la giusta occasione per quanti vogliono regalare o regalarsi una privacy online granitica e stare più tranquilli quando navigano sul web, soprattutto se si ha l’abitudine di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche, dunque non protette, dunque non sicure.

Pagina offerta ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Anche ExpressVPN festeggia San Valentino: fino all'81% di sconto per 2 anni
Offerte

Anche ExpressVPN festeggia San Valentino: fino all'81% di sconto per 2 anni
Blocco VPN in Francia dopo i social ai minori: aperto un fronte pericoloso
VPN

Blocco VPN in Francia dopo i social ai minori: aperto un fronte pericoloso
NordVPN: lo sconto del 70% è valido ancora per 7 giorni
Offerte

NordVPN: lo sconto del 70% è valido ancora per 7 giorni
Surfshark VPN in offerta a 1,99 euro/mese: è la VPN su cui puntare oggi
Offerte

Surfshark VPN in offerta a 1,99 euro/mese: è la VPN su cui puntare oggi
Link copiato negli appunti