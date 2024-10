ExpressVPN: nuova offerta con 12 mesi + 3 mesi gratis

Se stai cercando la massima protezione online a un prezzo vantaggioso, l’offerta speciale di ExpressVPN è l’occasione perfetta per te. Con questa promozione esclusiva, puoi ottenere 12 mesi di abbonamento con 3 mesi aggiuntivi gratuiti, per un totale di 15 mesi di protezione completa. Oltre alla convenienza economica, avrai accesso illimitato alle app ExpressVPN, larghezza di banda ad alta velocità e supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutto questo in soli 3 semplici passaggi.

Express VPN Come attivare l’offerta ExpressVPN in 3 passaggi 1. Scegli il piano adatto a te ExpressVPN offre tre piani flessibili per soddisfare ogni tua esigenza: 1 Mese : $12,95 al mese con rimborso garantito entro 30 giorni. Ideale per chi cerca un’opzione a breve termine.

: $12,95 al mese con rimborso garantito entro 30 giorni. Ideale per chi cerca un’opzione a breve termine. 12 Mesi + 3 Mesi GRATIS : il piano più popolare. A soli $6,67 al mese , risparmi il 48% rispetto al prezzo mensile standard. Con 15 mesi di servizio al prezzo di 12, è la scelta migliore per chi desidera un lungo periodo di protezione a un prezzo imbattibile.

: il piano più popolare. A soli , risparmi il rispetto al prezzo mensile standard. Con 15 mesi di servizio al prezzo di 12, è la scelta migliore per chi desidera un lungo periodo di protezione a un prezzo imbattibile. 6 Mesi: $9,99 al mese con rimborso garantito entro 30 giorni. Una soluzione intermedia per chi desidera protezione per alcuni mesi. 2. Scarica l’app ExpressVPN per i tuoi dispositivi Dopo aver selezionato il piano che preferisci, scarica l’app di ExpressVPN. È disponibile per una vasta gamma di dispositivi: PC, Mac, iPhone, Android, e persino router. Puoi proteggere ogni dispositivo in casa con un singolo abbonamento. 3. Collegati a un server sicuro Una volta installata l’app, connettiti a uno dei tanti server ExpressVPN in tutto il mondo. Potrai accedere a contenuti da qualsiasi parte del pianeta, mantenendo la tua connessione sicura e crittografata. Perché scegliere ExpressVPN Con l’offerta 12 mesi + 3 mesi gratis, ottieni un servizio VPN affidabile e ricco di funzionalità avanzate: Larghezza di banda illimitata e connessioni ad alta velocità, perfette per lo streaming senza buffering e il gaming.

e connessioni ad alta velocità, perfette per lo streaming senza buffering e il gaming. Supporto clienti 24/7 : chat live e assistenza rapida per risolvere ogni dubbio o problema in qualsiasi momento.

: chat live e assistenza rapida per risolvere ogni dubbio o problema in qualsiasi momento. Garanzia di rimborso entro 30 giorni: se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere un rimborso completo senza rischi. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.