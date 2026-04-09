ExpressVPN, offerta di primavera: 79% di sconto fino al 21 aprile

Prezzi a partire da 2,39 euro al mese più quattro mesi extra di servizio in regalo su tutti i piani disponibili.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 apr 2026
ExpressVPN, offerta di primavera: 79% di sconto fino al 21 aprile
Freepik

ExpressVPN, fornitore noto per offrire connessioni veloci e affidabili, ha lanciato una nuova offerta di primavera sui piani della durata di due anni: fino al 21 aprile è possibile beneficiare di uno sconto massimo del 79%, con prezzi a partire da 2,39 euro al mese più quattro mesi extra di servizio in regalo.

La VPN di ExpressVPN consente di accedere a qualsiasi sito e ogni tipo di contenuto in streaming, ovunque ci si trovi, sfruttando il protocollo proprietario ultrarapido Lightway per una navigazione sul web alla massima velocità. Un altro suo punto di forza è l’utilizzo della tecnologia TrustedServer, grazie alla quale si ha la certezza che i dati vengano cancellati a ogni riavvio.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn 2,39 euro

I nuovi prezzi di ExpressVPN con l’offerta di primavera

La nuova promozione in corso sul sito di ExpressVPN consente di risparmiare fino al 79% rispetto al prezzo di listino. Il piano più economico è quello Base, disponibile a 2,39 euro al mese con tanto di Protezione Lite integrata (blocco di annunci pubblicitari e siti web malevoli).

Il secondo piano è quello Avanzato, ora in offerta a 3,19 euro al mese per i primi due anni. Tra le altre cose include la Protezione avanzata, in grado di bloccare pubblicità, tracciamento dei dati, siti dannosi e ulteriori minacce informatiche che potrebbero avere serie conseguenze in termini di privacy e sicurezza dei dati personali.

Infine c’è il piano Pro, in promozione a 5,19 euro al mese per effetto del 70% di sconto: nel prezzo del piano è incluso anche l’IP dedicato, utile per ottenere un accesso facilitato alle reti protette o aziendali, una navigazione più fluida sui siti di streaming e finanza, nonché meno blocchi CAPTCHA da risolvere.

Tutti i piani godono inoltre della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta ExpressVPN

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