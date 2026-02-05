Anche ExpressVPN festeggia San Valentino: fino all'81% di sconto per 2 anni

Le offerte per San Valentino si moltiplicano. Al corposo elenco di aziende che hanno lanciato una promozione ad hoc in vista del giorno degli innamorati si aggiunge ExpressVPN, forte di uno sconto fino all’81% sui piani della durata di due anni e prezzi a partire da 2,79 euro al mese.

L’attuale promozione a tempo limitato può essere sfruttata per regalare alla persona che si ama o ai propri cari la tanto agognata privacy online. Inoltre, è un assist ideale per chiunque abbia in programma un viaggio all’estero nei prossimi giorni e vuole continuare a guardare i propri contenuti preferiti.

I prezzi partono da 2,09 euro al mese

Lo sconto massimo dell’offerta di San Valentino è riservato al piano Base, ora disponibile al prezzo scontato di 2,09 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo. Il piano più economico di ExpressVPN ha il vantaggio di includere la stessa VPN disponibile negli altri due piani disponibili, per un invidiabile rapporto qualità prezzo: la spesa complessiva per i primi 28 mesi, calcolatrice alla mano, è pari a 58,60 euro, contro i 321,72 euro normalmente richiesti.

Anche il piano Avanzato gode di un maxi sconto: 77% in meno per due anni, con in più quattro mesi extra gratuiti, per una spesa totale di 78,20 euro invece di 349,72 euro per i primi 28 mesi (2,79 euro al mese, ndr). Rispetto al piano Base è inclusa la funzionalità Protezione avanzata, tramite cui è possibile bloccare siti dannosi, tracker, pubblicità e altri elementi indesiderati.

Infine, il piano Pro è disponibile a 4,54 euro al mese per due anni, per effetto di uno sconto del 74%, più quattro mesi in regalo: il totale della spesa nei primi 28 mesi è 127,20 euro, contro i 489,72 euro richiesti di listino. A tutte le funzionalità presenti nei piani Base e Avanzato, aggiunge più dispositivi in contemporanea (14), più giorni di eSIM del fornitore holiday.com (5) e un IP dedicato.