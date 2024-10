ExpressVPN ti offre il 49% di sconto sul piano annuale con 3 mesi in più gratis

ExpressVPN è la miglior soluzione VPN per navigare in tutta sicurezza in Italia e ovunque nel mondo. Oggi puoi provarla con uno sconto eccezionale: scegliendo il piano annuale, infatti, riceverai il 49% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis. In più, avrai anche diritto ad una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non dovesse convincerti.

Perché dovresti provare ExpressVPN

Con ExpressVPN puoi contare su una soluzione VPN dalla velocità straordinaria, con cui navigare, giocare e guardare contenuti in streaming senza alcun limite di banda. Con questa VPN puoi anche accedere ai tuoi contenuti preferiti da tutto il mondo, bypassando eventuali restrizioni geografiche.

ExpressVPN si serve di una crittografia di livello avanzato (AES-256), che garantisce che i tuoi dati rimangano privati e protetti, ovunque ti connetta. Inoltre, la tecnologia TrustedServer fa sì che nessun dato venga mai salvato, salvaguardando la tua privacy.

Il servizio è compatibile con tutti i dispositivi: smartphone, tablet, laptop, persino router. Con un solo abbonamento puoi connettere fino a 8 device contemporaneamente, contando inoltre su un supporto in live chat disponibile per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

ExpressVPN è riconosciuta come la miglior VPN del mondo da importanti testate internazionali: ora puoi dire la tua. Provala con il 49% di sconto, 3 mesi gratis e il diritto di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.