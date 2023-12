Fastweb Casa: la nuova promo che non puoi perdere

Fastweb continua a distinguersi nel panorama delle telecomunicazioni, e questa volta con la sua Fibra Ultraveloce ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da nPerf, confermandosi leader per la rete fissa in termini di velocità sul mercato.

Questo premio, che attira l’attenzione degli utenti più esigenti, è solo l’inizio di una nuova offerta imperdibile: Fastweb Casa. Vediamo i dettagli dell’offerta.

Fastweb Casa: la fibra Ultraveloce che ti farà navigare a velocità supersonica

Fastweb Casa presenta una promozione a tempo limitato che promette di soddisfare le esigenze di chi cerca il massimo delle prestazioni per la propria rete fissa.

L’offerta comprende connessione internet con fibra ultraveloce in FTTH, FTTC, FWA o ADSL, con una velocità massima di 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

Ma le vantaggiose sorprese non finiscono qui. Gli abbonati avranno a disposizione chiamate senza limiti verso fissi e mobili in tutta Italia.

Inoltre, la promozione include il Modem Internet Box NeXXt con Alexa Built-In e tecnologia Wi-Fi 6, assicurando una connessione all’avanguardia.

La sicurezza è un aspetto prioritario, e Fastweb Casa lo garantisce con un antivirus integrato che protegge da malware, phishing, adware, spyware e ransomware, oltre a un Parental Control per monitorare i dispositivi dei più giovani.

La proposta diventa ancora più interessante considerando che il contributo di attivazione è incluso nel canone mensile, così come il costo iniziale della tariffa.

Inoltre, per il primo anno, gli utenti potranno beneficiare di un’assicurazione a scelta tra Assistenza Pet o Assistenza Casa fornita da Quixa, con professionisti disponibili 24/7.

Un tocco finale di valore aggiunto è dato dalla possibilità di accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy, offrendo webinar gratuiti per arricchire le competenze quotidiane.

Questa incredibile offerta, completa e conveniente, è proposta a soli 29,95 euro al mese. Ma attenzione, è possibile ottenere uno sconto speciale di 24,95 euro al mese richiedendo la promozione Mobile Full. Non lasciarti sfuggire l’occasione di migliorare la tua esperienza internet con Fastweb Casa.

