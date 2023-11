Fastweb Casa: le offerte esclusive per clienti attuali e futuri

Se sei già un cliente di Fastweb Casa, hai accesso a vantaggi esclusivi, equiparabili a quelli dei nuovi utenti. La flessibilità è alla base dell’esperienza Fastweb, permettendoti di passare a una connessione di categoria superiore senza costi extra. Inoltre, potrai abbinare la tua linea fissa a un’offerta di telefonia mobile altamente conveniente.

Coloro che sono già clienti possono approfittare delle stesse offerte disponibili per i nuovi abbonati. Un aspetto distintivo è la possibilità di provare le offerte Fastweb Casa per 30 giorni.

Se non soddisfatti, si possono disattivare senza costi aggiuntivi o penali, con le spese sostenute che verranno totalmente rimborsate.

Con Fastweb avranno a disposizione una connessione in fibra ottica FTTH con velocità eccellenti nelle principali città italiane. Secondo analisi indipendenti di nPerf, Fastweb è il migliore per prestazioni in download e upload.

Fastweb Casa, la migliore connessione FTTH in circolazione

Il fiore all’occhiello è l’offerta Fastweb Casa, che offre una navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH. A soli 29,95 euro al mese, include chiamate illimitate, attivazione, modem Internet Box NeXXt, assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa, e accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Per potenziare la portata del segnale, si può aggiungere un Wi-Fi Extender a soli 3 euro al mese. L’opzione Plus, allo stesso prezzo, offre Assistenza Plus e tutti i vantaggi di FastwebUP Plus, come sconti su CHILI, cinema UCI, abbonamento a Corriere.it e BuddyFit.

Con Assistenza Plus, potete richiedere l’intervento di un tecnico specializzato gratuitamente, anche nel caso in cui il problema non sia di Fastweb. I vantaggi offerti da Assistenza Plus possono essere gestiti tramite l’app o l’area clienti MyFastweb.

In comodato d’uso gratuito il modem Internet Box NeXXt, che supporta il Wi-Fi 6, offrendo quindi una connessione stabile e veloce ovunque in casa.

Inoltre, integra l’assistente personale Alexa di Amazon per comandi vocali pratici. Fastweb Casa si conferma come un partner affidabile per soddisfare le esigenze di connettività e servizi avanzati. Insomma, con Fastweb si avrà di tutto e di più!

