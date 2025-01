Fastweb + Vodafone: cosa cambia adesso per gli utenti dei due gestori

Esattamente pochi giorni fa è stato celebrato l’arrivo di un nuovo operatore che unisce due grandi potenze del mondo della telefonia: Fastweb e Vodafone. Entrambi diventano parte di un’unica nuova realtà, fatta di qualità e soprattutto di esperienza, oltre che di una folta cerchia di utenti. Dal 31 dicembre 2024 dunque Fastweb + Vodafone è realtà ma cosa sta a significare tutto questi per gli utenti che fanno parte di ognuno dei due provider? Il discorso sembra molto più semplice di ciò che si crede.

I marchi rimangono distinti: chi è Fastweb o Vodafone, resta al suo posto

Nonostante la fusione, i brand Fastweb, Vodafone e ho. continueranno a operare autonomamente come marchi commerciali. Questo significa che:

I servizi e i prodotti attualmente offerti da Fastweb e Vodafone rimarranno disponibili attraverso i rispettivi siti ufficiali e negozi fisici;

Non ci saranno cambiamenti per i contratti già attivi, né saranno necessarie azioni da parte degli utenti per modificare gestore o tariffe.

Nessun cambio di gestore o contatti non richiesti

Swisscom ha confermato che i clienti continueranno a essere gestiti dal proprio operatore di riferimento, sia esso Fastweb o Vodafone. Non ci saranno telefonate o comunicazioni da parte di consulenti per proporre cambi operatore o modifiche contrattuali. L’azienda invita a diffidare di eventuali chiamate sospette che potrebbero essere tentativi di truffa.

Tariffe e contratti inalterati, non cambia nulla

Chi possiede un’offerta di Fastweb ogni Vodafone, non dovrà ottenere alcun tipo di aumento in quanto le tariffe resteranno inalterate. Non cambierà nulla neanche dal punto di vista della qualità, per cui la qualità del servizio resterà invariata per tutti. Per quanto riguarda l’assistenza clienti, gli utenti potranno continuare a utilizzare i canali esistenti, sia per l’uno che per l’altro gestore: