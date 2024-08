Fate tornare Firefox un browser rispettoso della privacy

A partire dalla versione 128 di Firefox, Mozilla ha deciso di introdurre Privacy-Preserving Attribution (PPA), una funzionalità sperimentale che consente agli inserzionisti di misurare l’efficacia delle loro campagne pubblicitarie senza raccogliere dati sui singoli utenti. Diversamente rispetto al passato, la tendenza è sempre più quella che il browser raccolga i dati di navigazione e li condivida con i soggetti interessati.

Nel caso di PPA, i siti Web possono chiedere a Firefox di generare un report ogniqualvolta l’utente effettui un’azione ritenuta importante (una “conversione”). Il browser crea un resoconto ma non lo fornisce direttamente al sito che ne ha fatto richiesta. Firefox applica un meccanismo di cifratura sui dati e li invia in forma anonima utilizzando il Distributed Aggregation Protocol (DAP) a un “servizio di aggregazione“. Come osservano alcuni esperti, il servizio di aggregazione conosce comunque il comportamento tenuto dagli utenti con ogni singolo browser.

Posto che il sistema PPA è abilitato per impostazione predefinita, è nata l’iniziativa “Make Firefox Private Again“. Sembra quasi fare il verso a uno slogan elettorale molto gettonato oltreoceano, tuttavia ciò che fa l’autore, in questo caso, è fornire un semplice comando per disattivare PPA in Firefox.

Come disattivare PPA in Firefox e rendere il browser di nuovo rispettoso della privacy

L’istruzione seguente, valida per i sistemi Linux, può essere utilizzata per impostare la direttiva che disattiva PPA in Firefox:

echo 'user_pref("dom.private-attribution.submission.enabled", false);' | tee -a $HOME/.mozilla/firefox/$(grep "Default=.*\.default*" "$HOME/.mozilla/firefox/profiles.ini" | cut -d"=" -f2)/user.js

L’autore osserva che basta impartire, dalla finestra del terminale, il comando seguente per ottenere lo stesso risultato:

curl https://make-firefox-private-again.com | sh

Poiché sh esegue quanto pubblicato nella home page del sito, non tutti potrebbero essere entusiasti di farlo. Ecco quindi che abbiamo preferito fornire anche lo specifico comando per disattivare la discussa funzionalità recentemente abilitata in Firefox.

Gli utenti di Windows possono raggiungere il medesimo risultato digitando about:config nella barra degli indirizzi di Firefox, cercando la direttiva dom.private-attribution.submission.enabled quindi cliccando due volte su di essa per impostarla a false . Lo stesso meccanismo funziona con qualunque sistema operativo.

In entrambi i casi, Firefox deve essere chiuso (se ancora in esecuzione) quindi riavviato.