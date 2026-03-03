Godeal24 annuncia i saldi per la Festa della Donna, un evento promozionale che permetterà di risparmiare oltre 180€ euro su licenze software come Office 2021 e Windows 11 Pro.
Ad esempio, Office 2021 Professional viene scontato 30,2€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 239€. Il popolare pacchetto di produttività Microsoft contiene tutte le app più amate dal pubblico: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Questa versione è la più indicata per i professionisti che lavorano con documenti complessi, elaborano dati o devono realizzare report o preventivo, un toolkit completo e utilizzabile a tempo indeterminato, grazie alla licenza a vita.
Il catalogo di Godeal24 non si esaurisce con Office. Grazie alla promo Women’s Day, infatti, è possibile acquistare anche una chiave Windows 11 Pro a soli 12,25€.
La combinazione di Office 2021 Pro e Windows 11 Pro offre agli utenti un’interfaccia moderna, ottime funzionalità di multitasking garantite dai desktop virtuali e dagli snap layout, senza dimenticare gli elevati standard di sicurezza garantiti da BitLocker.
Dunque, il pacchetto Office 2021 Pro e Windows 11 Pro permette di risparmiare ancora di più rispetto agli acquisti singoli: solo 41,29€ in un unico pagamento e si avrà accesso senza limiti a tutte le funzionalità del sistema operativo e della suite Office, senza la necessità di pagamenti ricorrenti o altri costi aggiuntivi.
Stop agli abbonamenti: licenze a vita con pagamento una tantum
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30,25€
- Office 2021 Home and Business per Mac – 46,99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 chiavi – 58,5€ (solo 29,25€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 chiavi – 79,25€ (solo 26,42€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PC – 127,25€ (solo 25,45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Home and Business per Mac – 39,29€
- Office 2024 Home per PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Home and Business per PC/Mac – 149€
Windows in sconto, ma solo per poco tempo
- Win 11 Professional – Chiave – 12,25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88€
- Win 11 Professional – 2 chiavi – 24,25€ (solo 12,13€/chiave)
- Win 11 Professional – 3 chiavi – 35,25€ (solo 11,75€/chiave)
- Win 11 Professional – 5 chiavi – 53,25€ (solo 10,65€ /chiave)
- Win 11 Home – Chiave – 12,15€
- Win 10 Professional – Chiave – 8,25€
- Win 10 Home – Chiave – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
Office e bundle al 62% di sconto (codice “SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 41,29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 36,54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40,99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40,99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39,99€
Pacchetti multi-licenza originali, a prezzi mai visti
- Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1.250€ (solo 25€/chiave)
- Office 2021 Pro – 100 chiavi – 2.400€ (solo 24€/chiave)
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (solo 8€/chiave)
- Win 11 Pro – 100 chiavi – 750€ (solo 7,5€/chiave)
- Win 11 Home – 50 chiavi – 389€ (solo 7,59€/chiave)
- Win 11 Home – 100 chiavi – 699€ (solo 6,99€/chiave)
Le chiavi di attivazione offerte da Godeal24 spaziano dai programmi per l’ottimizzazione del sistema, alle suite di sicurezza avanzate. Non mancano i tool multimediali e le utility. Tutti i prodotti hanno una cosa in comune: sono software originali e alta qualità, a prezzi molto convenienti. Come sempre, le offerte sono limitate nel tempo, dunque è meglio approfittare prima che sia troppo tardi
Programmi utili per il computer:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard – 3 Devices – Licenza a vita – 32,74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Licenza a vita – 21,99€
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 è un’azienda specializzata in licenze software originali e garantite con consegna digitale, che permette di abbattere i costi di consegna.
Le consulenze gratuite con il team di assistenza clienti professionale, sia prima che dopo l’acquisto, sono sempre incluse.
L’azienda ha ricevuto migliaia di recensioni autentiche e un eccellente punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, indice dell’elevata qualità del servizi proposto.
Godeal24 è la soluzione perfetta per ottenere licenze originali a prezzi vantaggiosi, inclusi i migliori software Microsoft, certificati e garantiti.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
