Godeal24 annuncia i saldi per la Festa della Donna, un evento promozionale che permetterà di risparmiare oltre 180€ euro su licenze software come Office 2021 e Windows 11 Pro.

Ad esempio, Office 2021 Professional viene scontato 30,2€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 239€. Il popolare pacchetto di produttività Microsoft contiene tutte le app più amate dal pubblico: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Questa versione è la più indicata per i professionisti che lavorano con documenti complessi, elaborano dati o devono realizzare report o preventivo, un toolkit completo e utilizzabile a tempo indeterminato, grazie alla licenza a vita.

Il catalogo di Godeal24 non si esaurisce con Office. Grazie alla promo Women’s Day, infatti, è possibile acquistare anche una chiave Windows 11 Pro a soli 12,25€.

La combinazione di Office 2021 Pro e Windows 11 Pro offre agli utenti un’interfaccia moderna, ottime funzionalità di multitasking garantite dai desktop virtuali e dagli snap layout, senza dimenticare gli elevati standard di sicurezza garantiti da BitLocker.

Dunque, il pacchetto Office 2021 Pro e Windows 11 Pro permette di risparmiare ancora di più rispetto agli acquisti singoli: solo 41,29€ in un unico pagamento e si avrà accesso senza limiti a tutte le funzionalità del sistema operativo e della suite Office, senza la necessità di pagamenti ricorrenti o altri costi aggiuntivi.

Stop agli abbonamenti: licenze a vita con pagamento una tantum

Windows in sconto, ma solo per poco tempo

Office e bundle al 62% di sconto (codice “SGO62“)

Pacchetti multi-licenza originali, a prezzi mai visti

Le chiavi di attivazione offerte da Godeal24 spaziano dai programmi per l’ottimizzazione del sistema, alle suite di sicurezza avanzate. Non mancano i tool multimediali e le utility. Tutti i prodotti hanno una cosa in comune: sono software originali e alta qualità, a prezzi molto convenienti. Come sempre, le offerte sono limitate nel tempo, dunque è meglio approfittare prima che sia troppo tardi

Programmi utili per il computer:

Scopri gli altri tool

Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 è un’azienda specializzata in licenze software originali e garantite con consegna digitale, che permette di abbattere i costi di consegna.

Le consulenze gratuite con il team di assistenza clienti professionale, sia prima che dopo l’acquisto, sono sempre incluse.

L’azienda ha ricevuto migliaia di recensioni autentiche e un eccellente punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, indice dell’elevata qualità del servizi proposto.

Godeal24 è la soluzione perfetta per ottenere licenze originali a prezzi vantaggiosi, inclusi i migliori software Microsoft, certificati e garantiti.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con Godeal24