Feyenoord-Roma: probabili formazioni e come vederla in streaming

Quella tra Feyenoord e Roma sta quasi diventando una classica del calcio europeo. Terzo incrocio in tre anni, questa volta l’occasione sono i playoff di Europa League. Una sfida che sarà ancora una volta molto interessante, con gli olandesi che hanno voglia di rivalsa dopo la sconfitta in finale di Conference League e l’eliminazione dello scorso anno.

La partita avrà inizio il 15 febbraio alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, puoi sfruttare una VPN come NordVPN per selezionare un server italiano e accedere alla diretta con il tuo abbonamento.

Feyenoord-Roma in streaming: le probabili formazioni

Per gli olandesi, ci sono alcune incertezze riguardo alla disponibilità di alcuni giocatori chiave. Justin Bijlow, Thomas van den Belt e Gjivai Zechiël sono ai box e la loro partecipazione dipenderà dalle valutazioni dell’ultimo minuto. Allo stesso tempo, ci sono buone notizie per Timber, che sembra essere pronto a tornare in campo dopo una commozione cerebrale subita la settimana scorsa.

Per la Roma, si pensa all’inserimento di Ndicka nel reparto difensivo, anche se è aperto il ballottaggio con Llorente. A centrocampo, Bove, Paredes e Pellegrini sembrano essere le scelte principali, anche se la presenza di Cristante è ancora incerta. Nel tridente d’attacco, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy sembrano essere i titolari indiscussi.

Calcio d’inizio domani 15 febbraio alle ore 18.45. La diretta streaming è su DAZN.

