Fibra Aruba: promo a 17,69 euro al mese per 6 mesi

Dal 31 ottobre 2023, le offerte Fibra Aruba partono da 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi. Inoltre, è stata pubblicata una nuova pubblicità per pubblicizzare la nuova offerta. Andiamo a vedere i dettagli.

Aruba Fibra: risparmia per 6 mesi con il nuovo sconto

Aruba offre servizi in fibra chiamati Fibra Aruba Promo e Fibra Aruba All-In a una tariffa scontata.

I nuovi clienti del servizio fisso di Aruba dal 31 ottobre 2023 al 22 aprile 2024 hanno la possibilità di attivare nuovamente la Promo Fibra Aruba All-In a 19,89 euro al mese per 6 mesi. Successivamente, il rinnovo avverrà al costo di 29 euro al mese.

Fibra Aruba Promo offre connettività illimitata tramite Fibra FTTH. Questo servizio include anche assistenza prioritaria tramite chat 24 ore su 24, indirizzo IPV6 statico e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba.

Invece, con il piano Fibra Aruba Promo, per 6 mesi i nuovi clienti pagheranno 17,69 euro. La tariffa si rinnoverà poi a 26,47 euro al mese.

Con questa offerta non sono disponibili modem e chiamate illimitate, ma il cliente ha la possibilità di aggiungerli entrambi durante la procedura di attivazione pagando un canone mensile aggiuntivo di 2,20 euro per il modem e 4 euro per la linea telefonica.

La tecnologia FTTH consente agli utenti di ottenere Internet ad alta velocità. Quella di download può raggiungere l’1 Gbps, mentre la velocità di upload può arrivare fino a 300 Mbps.

Nelle aree bianche, la velocità di download può raggiungere anche 1 Gbps, mentre la velocità di upload può arrivare fino a 500 Mbps. Per attivare una delle due offerte, cliccare sul link qui sotto.

