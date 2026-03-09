Fibra Iliad a marzo: sconto di 4 euro al mese per sempre con iliadbox

L’offerta per la fibra di Iliad con il dispositivo iliadbox Wi-Fi 7 è in offerta a 22,99 euro al mese per sempre invece di 26,99 euro grazie allo sconto di 4 euro. La promozione è valida per gli utenti mobile Iliad che hanno sottoscritto un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo.

L’attuale promozione include la fibra ottica FTTH, il router iliadbox con Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, l’app iliadbox connect per gestire in modo semplice la rete e minuti illimitati in Italia e verso numerosi Paesi all’estero. Per beneficiare della promo è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta.

Iliadbox da 22,99 euro al mese

La fibra super veloce di Iliad con Wi-Fi di ultima generazione è dunque in offerta in questo mese di marzo al prezzo scontato di 22,99 euro al mese. Come accennato qui sopra, il prezzo scontato di 4 euro al mese per sempre è valido per gli utenti che hanno un’offerta mobile Iliad attiva da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico incluso.

Le prestazioni della fibra Iliad sono tra le più importanti di tutto il panorama italiano attuale, come testimonia la velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet che i clienti nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON possono raggiungere (al di là della velocità fino a 700 Mbit/s in upload).

Numeri di rilievo anche se si abita nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON: fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload.

Inoltre, a tutto questo si aggiunge la tecnologia di nuova generazione Wi-Fi 7, che consente a tutti i clienti di Iliad Fibra di mantenere livelli di velocità e stabilità della connessione di gran lunga superiori rispetto a quelli raggiunti dagli utenti che hanno un’offerta fibra con router Wi-Fi 6 (o tecnologia precedente).