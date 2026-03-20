Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso

Iliad lancia la fibra con Wi-Fi 7 incluso, velocità fino a 5 Gbit/s e prezzo chiaro. Offerta senza vincoli con sconto per clienti mobile.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 20 mar 2026
Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso

La connessione internet domestica entra in una nuova fase grazie all’offerta fibra di Iliad, che introduce il Wi-Fi 7 incluso e prestazioni tra le più elevate disponibili oggi in Italia. Una soluzione pensata per chi cerca velocità, stabilità e trasparenza nei costi, senza vincoli contrattuali. L’offerta si basa su rete 100% fibra ottica FTTH, garantendo prestazioni elevate sia per l’intrattenimento che per il lavoro da casa.

Scopri l’offerta di Iliad

Iliadbox con Wi-Fi 7 inclusa

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornita in comodato d’uso gratuito. Si tratta della nuova generazione di connessione wireless, progettata per offrire maggiore velocità, stabilità e gestione simultanea di più dispositivi.

Con questa tecnologia è possibile guardare contenuti in streaming, lavorare online, scaricare file pesanti e giocare senza interruzioni, anche con più dispositivi connessi nello stesso momento. Il router include anche funzioni utili come il pulsante ON/OFF e la modalità risparmio energetico.

Prezzo chiaro e senza vincoli

Chi è già cliente mobile Iliad o decide di diventarlo può accedere al vantaggio Fibra + Mobile, ottenendo uno sconto sul canone fibra: il prezzo standard è di 26,99€ al mese, ma può scendere a 22,99€ al mese per sempre per chi abbina un’offerta mobile Iliad compatibile.

Le offerte mobile compatibili includono piani con 200 GB o 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, rendendo l’abbinamento una soluzione completa per casa e smartphone.

Velocità elevate fino a 5 Gbit/s

A seconda della copertura disponibile, la fibra Iliad offre prestazioni molto competitive. Nelle aree raggiunte da tecnologia EPON è possibile arrivare fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload, mentre nelle zone GPON si raggiungono velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Le prestazioni sono distribuite tra connessione Wi-Fi e porte Ethernet, permettendo di collegare più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti.

Servizi inclusi e installazione semplice

L’offerta include anche minuti illimitati verso numeri fissi nazionali e internazionali e verso mobili di Stati Uniti e Canada. L’attivazione è semplice e veloce: un tecnico si occupa dell’installazione direttamente a casa, senza complicazioni.

Per chi ha esigenze particolari, è possibile aggiungere servizi extra come un Wi-Fi extender per migliorare la copertura in casa o soluzioni di sicurezza per la navigazione.

Una fibra pensata per il futuro

Con l’introduzione del Wi-Fi 7 e velocità fino a 5 Gbit/s, Iliad punta a offrire una connessione pronta per le esigenze digitali di oggi e di domani. Streaming in alta qualità, smart working, gaming e dispositivi smart possono convivere senza problemi su una rete progettata per alte prestazioni.

Per chi cerca una fibra veloce, semplice e senza vincoli, l’offerta Iliad rappresenta una delle soluzioni più interessanti disponibili sul mercato italiano. Per conoscere l’offerta di Iliad clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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