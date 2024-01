Film, Serie TV e Show di Sky in streaming: scopri l'offerta NOW

Vuoi portare il grande intrattenimento di Sky sempre con te? La risposta è NOW che con il pass Cinema & Entertainment ti permette di avere tutto questo in streaming a partire da 6,99 euro al mese. Una opportunità strepitosa per accedere a tutta quella che è l’offerta di intrattenimento di Sky.

NOW Cinema & Entertainment: cosa offre il pacchetto?

Il pass Cinema & Entertainment di NOW TV è la tua porta di accesso a tutto il mondo di intrattenimento di Sky. Puoi avere in streaming i grandi show come 4 Ristoranti, MasterChef Italia, X Factor e molti altri ancora, ma anche le serie TV internazionali firmate HBO come True Detective: Night Country e The Last of Us.

E poi c’è l’incredibile offerta cinematografica con oltre 1000 contenuti on-demand e soprattutto le grandi novità a pochi mesi di distanza dall’uscita dai cinema: tra gli ultimi arrivi, ad esempio, puoi trovare Super Mario Bros. Il Film, la pellicola ispirata al famoso videogioco.

Il prezzo per tutto questo mare di intrattenimento è a partire da 6,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale. Se vuoi avere di più, come la visione su 2 schermi in contemporanea e l’audio dolby digital 5.1, il prezzo sale invece a 11,99 euro al mese.

