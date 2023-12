Film, serie TV e tutto lo sport di Sky in streaming con NOW da 6,99 €/mese

NOW è sempre di più il punto di riferimento della TV in streaming. Grazie alla possibilità di accedere ai contenuti dei pacchetti Sky, infatti, la piattaforma di streaming garantisce un catalogo ricchissimo, con canali in diretta e tanti contenuti on demand, ad un costo molto contenuto.

L’offerta di NOW si articola in tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport) a cui è possibile abbinare l’opzione Premium, che aggiunge diversi vantaggi, come la doppia visione in contemporanea, eliminando anche la pubblicità dai contenuti on demand.

Per accedere a NOW sono disponibili varie offerta: si parte da 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.

Film, serie TV e sport con NOW: ecco le offerte per il servizio di streaming di SKy

NOW prevede la possibilità di scelta tra tre diversi Pass:

Entertainment con tutto l’intrattenimento di Sky, con serie TV e show (canali live e contenuti on demand)

con tutto l’intrattenimento di Sky, con (canali live e contenuti on demand) Cinema con accesso completo a tutta l’ offerta cinematografica di Sky (canali live e contenuti on demand)

con accesso completo a tutta l’ (canali live e contenuti on demand) Sport consente l’accesso a tutti i contenuti sportivi di Sky, considerando il pacchetto Sky Calcio e il pacchetto Sky Sport; ci sono, quindi, le partite di Serie A, Serie B, Serie C, la Champions League, la Formula 1 e tanti altri sport

Passiamo ora ai costi: per scegliere NOW ci sono varie opzioni disponibili. Ecco i bundle attivabili per quanto riguarda i Pass Entertainment e Cinema:

Pass Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza vincoli

al costo di oppure 8,99 euro al mese senza vincoli Pass Entertainment + Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza vincoli

al costo di oppure 11,99 euro al mese senza vincoli Pass Entertainment + Cinema + Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli

Oltre ai pass dedicati all’intrattenimento, alle serie TV e al cinema, c’è anche il Pass Sport. Ecco i costi:

Pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 al mese senza vincoli

al costo di oppure 14,99 al mese senza vincoli Pass Sport + Premium al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese senza vincoli

Per attivare una delle offerte NOW è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.