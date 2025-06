Finalmente un'alternativa al nuovo Outlook: scopri Wino Mail, il client open source che tutti stanno provando!

Con l’introduzione di una nuova app open source chiamata Wino Mail, molti utenti di Windows 11 sembrano finalmente aver trovato una valida alternativa all’interfaccia Web del nuovo Outlook (conosciuto anche come One Outlook o Outlook (new), così come appare nel menu Start). La proposta Microsoft è infatti spesso criticata per pesantezza, pubblicità invasive e scarsa reattività.

Pubblicata sul Microsoft Store, Wino Mail ha generato un vivace interesse, evidenziando tanto entusiasmo quanto alcune riserve.

Una ventata d’aria fresca per la posta elettronica su Windows?

Wino Mail si propone come un client leggero, ben integrato con l’estetica WinUI e capace di replicare l’esperienza dell’amatissimo ma ormai abbandonato Windows Mail, che molti utenti ricordano come il miglior client preinstallato da Microsoft. Il supporto per più account (gratuito fino a 3), una UI moderna e la filosofia open source lo rendono attraente per chi vuole evadere dal mondo Microsoft 365.

L’interfaccia moderna e coerente con Windows 11, la leggerezza e la semplicità, l’assenza di qualsivoglia messaggio pubblicitario, sono i punti a favore di Wino Mail. Accedendo al repository GitHub del progetto, si ha la possibilità di verificare il codice sorgente dell’applicazione.

Non è tutto oro quello che luccica: i limiti di Wino Mail

Nel momento in cui scriviamo, una delle limitazioni più significative è il supporto gratuito limitato a soli 3 account di posta. Inoltre, Wino Mail sembra evidenziare ancora problemi di performance nella gestione di caselle di posta di grandi dimensioni, ad esempio Gmail. In questi casi le attività di sincronizzazione rimangono incomplete e scompare la gestione delle email lette.

Wino Mail, inoltre, è attualmente sprovvisto di una “inbox unificata” per più account, non supporta i calendari (la funzionalità è comunque in corso di integrazione), mancano le regole personalizzate per la gestione automatica delle email, la gestione delle cartelle condivise e impostazioni avanzate per spam e cestino.

Le alternative ad Outlook e Wino Mail

Client email che possono essere eventualmente sostituiti ad Outlook (new) e Wino Mail sono i seguenti:

Thunderbird , un “must” in termini di potenza e flessibilità (nonostante la UI meno moderna)

, un “must” in termini di potenza e flessibilità (nonostante la UI meno moderna) eM Client , apprezzato da chi cerca un’alternativa professionale.

, apprezzato da chi cerca un’alternativa professionale. Mailspring, spesso preferito da chi cerca un’interfaccia minimalista ma funzionale.

Molti utenti restano fedeli a Thunderbird, che negli ultimi mesi ha visto una significativa modernizzazione, soprattutto nelle più recenti versioni di anteprima.