Fine della tutela con Eni Plenitude Trend Casa: vantaggi e opportunità per i consumatori

Eni Plenitude propone offerte per l’energia e il gas nel novembre 2023 con soluzione energetica su misura per coloro che stanno considerando il passaggio al mercato libero.

A partire da gennaio 2024, salvo eventuali proroghe, questo mercato si chiuderà definitivamente. Nonostante ciò, il fornitore presenta piani tariffari adatti a una vasta gamma di clienti, comprendendo opzioni sia a prezzo fisso che a prezzo variabile per l’energia e il gas.

Eni Plenitude Trend Casa: il mercato libero a portata di mano

Trend Casa Fine Tutela è una delle più vantaggiose proposte di Eni Plenitude per la luce e il gas nel mese di novembre 2023.

Questa offerta rappresenta, infatti, una reinterpretazione della versione “standard” di Trend Casa, ma è destinata esclusivamente a coloro che stanno transitando dal mercato tutelato, destinato a chiudersi nel 2024.

Attraverso l’adesione a Trend Casa Fine Tutela, è possibile stipulare un accordo a prezzo variabile Dual Fuel, vincolato alle fluttuazioni dei prezzi del mercato all’ingrosso, con un taglio di 144 € nei costi di commercializzazione nell’arco di due anni.

Per essere più specifici, il costo dell’energia è diviso in due componenti: una variabile, determinata dal Prezzo Unico Nazionale per l’elettricità e dal Prezzo di Scambio Virtuale per il gas, e una fissa, che include un contributo al consumo bloccato per 24 mesi, che il fornitore usa come copertura delle spese.

Con questa offerta, il costo della luce è al PUN + 0,0132 €/kWh, con costo commercializzazione di 9 €/mese, mentre quello per il gas è al PVS + 0,1000 €/Smc, con costo commercializzazione di 5,28 €/mese.

Il PUN determina il prezzo associato ai kilowattora in un dato mese. Questo valore si ottiene attraverso la media aritmetica dei costi con cui ogni kilowattora viene transato sul mercato.

Una procedura analoga viene impiegata per il PVS, il quale riguarda il gas naturale. Per monitorare l’andamento in tempo reale di tali indicatori, è possibile esaminare il portale dell’ente competente in materia, ossia ARERA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.