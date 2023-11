Fine Mercato Tutelato prossima: passa adesso a Sorgenia

A partire da gennaio 2024 il mercato tutelato terminerà. Per chi si trova ancora in questo mercato o per coloro che sono già passati al mercato libero ma cercano soluzioni alternative per ridurre la bolletta, Sorgenia offre un interessante pacchetto gas e luce.

Il fornitore presenta due tariffe indicizzate che offrono l’opportunità di ridurre le spese energetiche garantendo l’accesso al prezzo all’ingrosso.

Nello specifico, per l’energia elettrica, il costo è pari al PUN + 0,015 €/kWh. Per quanto riguarda il gas il costo ammonta al PSV + 0,15 €/Smc.

Sorgenia offre uno sconto aggiuntivo di 20 euro, applicabile in fase di attivazione utilizzando il codice VERDE. Inoltre è possibile aggiungere il servizio fibra ottica al costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

Per usufruire di questa offerta visita il sito ufficiale di Sorgenia. L’attivazione è sempre gratuita.

Fine del mercato tutelato: scopri l’offerta luce e gas di Sorgenia

Sorgenia ha a disposizione due tariffe eccezionali gas e luce per chi prevede la conclusione del mercato tutelato.

I nuovi clienti di Sorgenia hanno ora la possibilità di attivare la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per la propria abitazione a prezzi all’ingrosso. La ripartizione dei costi energetici è la seguente:

Luce: PUN + 0,015 €/kWh

Gas: PSV + 0,15 €/Smc

Al momento della sottoscrizione dell’offerta, ricordati di inserire il codice VERDE se vuoi ottenere l’ulteriore sconto di 20 euro.

Inoltre, puoi includere il servizio fibra ottica, che prevede una connessione senza limiti a 21,90 euro al mese per 12 mesi consecutivi.

Per attivare l’offerta devi registrarti online cliccando sul link sottostante:

L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita e non richiede alcuna modifica al contatore o interruzioni della fornitura di energia.

Se vuoi calcolare un preventivo di spesa e richiedere l’attivazione dell’offerta puoi semplicemente farlo direttamente sul sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.