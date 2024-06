Fineco: se sei un nuovo cliente, ricevi 12 mesi di canone gratis

Fineco, banca online leader in Italia, lancia un’offerta imperdibile per tutti i nuovi clienti: 12 mesi di canone gratuito per chi apre un conto entro il 30 settembre 2024.

Come usufruire dell’offerta Fineco

Perché scegliere Fineco? Perché offre un’esperienza di banking unica e personalizzata, con servizio di assistenza clienti dedicato e sempre disponibile. Potrai inoltre gestire il tuo denaro in modo semplice e sicuro, con una vasta gamma di servizi digitali:

Prelievi Smart : preleva senza carta agli ATM UniCredit usando il QR Code del tuo smartphone

: preleva senza carta agli ATM UniCredit usando il QR Code del tuo smartphone Bonifici gratuiti e illimitati in Italia e verso 250 paesi in 20 valute diverse, anche istantanei

in Italia e verso 250 paesi in 20 valute diverse, anche istantanei Maxi Acquisto : aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit fino a 5.000€

: aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit fino a 5.000€ Personalizzazione : gestisci i limiti di utilizzo online e geografici della tua carta in tempo reale e preleva gratuitamente fino a 3000€

: gestisci i limiti di utilizzo online e geografici della tua carta in tempo reale e preleva gratuitamente fino a 3000€ Versamenti Self-Service : versa contanti e assegni h24 e senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit

: versa contanti e assegni h24 e senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit Pagamenti online: paga MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte comodamente online

Inoltre, Fineco è un conto multi-currency che ti permette di gestire i tuoi soldi in diverse valute senza commissioni di cambio: solo spread. Per ottenere 12 mesi di canone Fineco gratis, è sufficiente compilare la procedura di Apriconto online entro il 30 settembre 2024 e finalizzare l’apertura del conto corrente entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Non è necessario inserire alcun codice promozionale. I 12 mesi di canone gratuito del conto corrente verranno attribuiti automaticamente a tutte le richieste di apertura conto avviate e completate secondo le modalità previste. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che aprono un conto Fineco per la prima volta.