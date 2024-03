Fineco ti offre un anno intero a canone zero

Stanco di pagare un canone mensile per il tuo conto corrente? Fineco ha la soluzione per te: un anno intero a canone zero per il suo conto online. Un’offerta imperdibile per tutti. Che tu sia un giovane studente, un lavoratore dipendente o un libero professionista, Fineco ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente. Zero vincoli, zero commissioni su bonifici e prelievi, carta di debito gratuita e app mobile intuitiva: sono solo alcuni dei vantaggi che ti aspettano con il conto Fineco.

Dimenticati di addebiti mensili e spese nascoste: per un anno intero potrai usufruire di tutti i servizi del conto Fineco senza pagare nulla. Un’occasione unica per risparmiare e avere il controllo completo delle tue finanze. E se hai meno di 30 anni, ancora di più! Per i più giovani, infatti, il canone del conto Fineco rimane a zero per sempre. Un regalo di benvenuto per iniziare a costruire il tuo futuro finanziario con serenità.

Tutto fantastico, ma c’è anche da non perdere molto tempo, perché l’offerta scade il 12 aprile. Il nostro consiglio, quindi è di affrettarsi.

Cosa aspetti? Apri il tuo conto Fineco oggi stesso!

In pochi minuti, direttamente online, potrai attivare il tuo conto e iniziare a godere di tutti i vantaggi che Fineco ha da offrirti. Un’occasione imperdibile per dare una svolta alle tue finanze.

Ecco come fare:

Collegati al sito web di Fineco: Clicca su “Apri un conto” Segui le istruzioni e completa la procedura in pochi minuti Inizia a gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente

Non perdere l’occasione di avere un anno intero di libertà finanziaria, ma affrettati. Ti ricordiamo che per ottenere i vantaggi dell’offerta occorre aprire il conto entro il 12 aprile.