Fino a 100€ in buoni regalo Amazon se chiedi la Carta Debit Visa col conto Crédit Agricole

Crédit Agricole, gruppo bancario famoso nel panorama bancario italiano per la sua solidità, propone ai suoi clienti una gamma di servizi che non solo facilitano la gestione finanziaria ma consentono loro di ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.

Questa promo è un ottimo modo per acquistare online risparmiando, sfruttando tutti i vantaggi di uno dei più grandi e-commerce esistenti. Andiamo a vedere come puoi ottenere questo buoni Amazon.

Conto Crédit Agricole: fino a 100€ in buoni regalo Amazon ti aspettano

C0me ottenere 100€ di buoni Amazon.it? Premettiamo che questo bonus è soltanto per i nuovi clienti di Crédit Agricole. Una volta aperto il conto, devi iniziare a effettuare acquisti di almeno 1.000 euro con la Carta Debit Visa.

Ma non finisce qui. Se inviti fino a 6 amici ad aprire il conto, per ognuno di loro otterrai un buono Amazon da 25 euro, che in totale sono 150 euro.

Il conto corrente online di Crédit Agricole non si limita a offrire buoni Amazon, ma include anche altri vantaggi come il canone zero per due anni e una serie di servizi gratuiti. Inoltre, il conto deposito offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,8% per sei mesi, permettendoti così di aumentare i tuoi risparmi.

La promozione è valida esclusivamente online fino al 30 aprile 2024, e per i nuovi correntisti è prevista la possibilità di parlare con un consulente dedicato presso la filiale più vicina, disponibile durante gli orari di apertura. Per trovare la filiale di Crédit Agricole più vicina a te, arriva fino alla fine della pagina web e clicca su “Trova Filiale”.

Cosa aspetti? Apri il conto subito cliccando sul bottone qui sotto: fino a 100€ in buoni regalo Amazon ti aspettano!