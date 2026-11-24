Le offerte del Black Friday di Internxt sono l’opportunità giusta per puntare sul cloud a vita, assicurandosi l’accesso a uno spazio di archiviazione in cloud senza abbonamenti e costi ricorrenti.
Attualmente, infatti, per chi sceglie Internxt c’è la possibilità di ottenere fino all’85% di sconto sul costo dei piani in listino, che garantiscono l’accesso a fino a 5 TB di spazio di archiviazione crittografato.
Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Internxt, premendo sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una prova gratuita di 30 giorni.
Cloud a vita con Internxt, ecco le promo del Black Friday
Per accedere alle soluzioni proposte da Internxt in occasione del Black Friday è possibile puntare su uno di questi piani:
- Essential con 1 TB di spazio a 285 euro
- Premium con 2 TB di spazio a 435 euro
- Ultimate con 5 TB di spazio a 585 euro
Tutti i piani proposti sono “a vita”. Di conseguenza, l’utente non deve fare altro che attivare il piano con l’acquisto iniziale, andando così ad accedere allo spazio cloud scelto. Non ci sono costi ricorrenti di alcun tipo.
Si tratta di una soluzione che permette di ottenere un risparmio significativo nel lungo periodo, a differenza dei piani in abbonamento che, invece, prevedono l’obbligo di continuare a pagare un canone mensile oppure annuale per poter avere accesso ai propri dati e continuare a sfruttare lo spazio cloud.
La promozione del Black Friday rappresenta una soluzione eccellente per poter accedere a tanti Giga in cloud con un piano lifetime con condizioni vantaggiose. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo e solo in caso di attivazione tramite il link qui di sotto.