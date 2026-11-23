Un router può subire un’infezione malware anche senza esporre direttamente su Internet la propria interfaccia di amministrazione. È quanto dimostra l’attacco informatico confermato da GL.iNet, noto produttore di router domestici, dispositivi portatili per VPN e sistemi KVM per il controllo remoto dei computer. L’azienda ha individuato una vulnerabilità nei propri servizi cloud di gestione remota: un attaccante l’aveva già sfruttata per raggiungere alcuni dispositivi dei clienti e installare software malevolo.

Per anni, la protezione dei router si è concentrata soprattutto sulle interfacce amministrative esposte, sulle password deboli e sulle vulnerabilità del firmware.

In questo caso, invece, il punto d’ingresso era un servizio remoto considerato affidabile. Nella comunicazione ufficiale, aggiornata il 23 novembre, GL.iNet conferma di aver bloccato il percorso d’attacco; precisa però che la correzione lato cloud, da sola, non elimina il malware già installato.

Come il cloud GL.iNet è diventato il vettore dell’attacco

La piattaforma GoodCloud permette di amministrare a distanza i dispositivi GL.iNet compatibili, evitando di collegarsi fisicamente alla rete in cui operano: è una funzione utile per chi gestisce router in sedi periferiche, abitazioni, laboratori o installazioni distribuite.

Il meccanismo introduce però una relazione di fiducia delicata: il dispositivo riceve istruzioni attraverso un’infrastruttura esterna, alla quale attribuisce la possibilità di effettuare operazioni amministrative. Se un aggressore riesce a sfruttare una debolezza nel servizio cloud o nella gestione locale dei comandi ricevuti, può aggirare alcune delle protezioni.

Non serve, quindi, che il router esponga una porta amministrativa sulla WAN per essere raggiungibile attraverso il proprio canale di gestione cloud: NAT e firewall non bastano a proteggere un dispositivo quando l’attacco sfrutta una comunicazione remota già autorizzata.

GL.iNet non ha ancora documentato pubblicamente l’intera catena di compromissione. Secondo i ricercatori di RemoteToHome Consulting sarebbe possibile una command injection nel client GoodCloud. L’eventuale esecuzione di comandi shell con privilegi root spiegherebbe la gravità del problema, ma GL.iNet non ha confermato che quella specifica debolezza sia stata sfruttata effettivamente nell’incidente.

Malware persistente, reverse shell e strumenti di sistema alterati

Le analisi delle infezioni segnalate dagli utenti hanno evidenziato componenti sviluppati appositamente per i dispositivi GL.iNet. Uno script malevolo, identificato come ni.sh, riconosce diversi modelli hardware e scarica ulteriori eseguibili.

Il codice può modificare script di avvio e attività pianificate per mantenere l’infezione dopo il riavvio. Alcuni campioni introducono chiavi SSH per accessi successivi e sfruttano reverse shell, cioè connessioni avviate dal dispositivo compromesso verso server controllati dall’aggressore.

Particolarmente interessante è la manipolazione di netstat : il malware può sostituire il normale strumento di diagnostica con uno script che nasconde determinate connessioni. Un amministratore che controlla soltanto l’elenco delle comunicazioni attraverso quell’utilità rischia quindi di ottenere informazioni incomplete.

Come verificare se un router GL.iNet è compromesso

GL.iNet indica un primo indicatore di compromissione: la presenza della stringa crond -i /tmp/.log nei dettagli di un processo in esecuzione.

Il riferimento è significativo perché crond è associato alla pianificazione delle attività sui sistemi Linux: il malware utilizza una denominazione apparentemente ordinaria per mascherarsi.

L’assenza della stringa non costituisce una prova assoluta di integrità. Altri componenti malevoli potrebbero utilizzare nomi differenti, modificare gli strumenti diagnostici oppure aver già terminato l’esecuzione. Il produttore raccomanda quindi l’installazione del firmware di sicurezza anche quando il controllo non rileva anomalie.

Aggiornamento firmware o factory reset: cosa serve davvero

La comunicazione GL.iNet contiene un aggiornamento importante rispetto alle prime raccomandazioni.

Al 23 novembre, il produttore dichiara che il firmware stabile elimina il malware identificato nell’incidente senza richiedere obbligatoriamente un ripristino delle impostazioni di fabbrica: è possibile conservare la configurazione esistente durante l’aggiornamento.

Per i router GL-MT3000 e GL-MT6000, insieme al GL-MG1300, la versione minima indicata è la 4.11.1; per GL-BE3600 e GL-BE9300 è la 4.10.2, mentre per GL-MT2500 e GL-MT2500A è la 4.7.14. Le versioni cambiano secondo il modello: il produttore consiglia di fare riferimento al centro download ufficiale.

Il ripristino di fabbrica resta un’opzione da valutare se emergono ulteriori elementi di compromissione, soprattutto quando l’integrità delle configurazioni non è più attendibile. In simili circostanze è preferibile evitare il ripristino automatico di backup sospetti. Se l’aggiornamento fallisse oppure l’indicatore malevolo persistesse, GL.iNet invita a contattare il supporto per ottenere istruzioni specifiche.

Perché i dispositivi KVM richiedono controlli aggiuntivi

L’incidente coinvolge anche i KVM over IP, apparati capaci di trasmettere video e controllare tastiera e mouse di un computer attraverso la rete. Sono dispositivi a elevata criticità: chi ne assume il controllo potrebbe interagire direttamente con il sistema collegato.

GL.iNet indica il firmware 1.10.3 o successivo per RM1, RM1V2, RM10, RM10RC, RM1PE e RM4PE; per RMQ1 il riferimento è la versione 1.8.7. La verifica deve però estendersi al computer amministrato tramite KVM, controllando eventuali accessi anomali, modifiche inattese ed esecuzioni sospette.