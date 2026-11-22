DietPi continua a sviluppare una distribuzione GNU/Linux pensata per computer a scheda singola e piccoli server, con particolare attenzione all’uso contenuto delle risorse.

Basata su Debian, semplifica la configurazione di sistemi destinati a servizi domestici e progetti fai-da-te. La nuova release 10.9, annunciata nella giornata di ieri, amplia la compatibilità hardware e aggiorna gli strumenti integrati.

Il rilascio non si limita ad aggiungere immagini: interviene anche sulla gestione termica e sull’amministrazione quotidiana. L’obiettivo è rendere più pratico l’impiego di piattaforme compatte, conservando la filosofia essenziale del progetto e mantenendo accessibile la gestione anche a chi costruisce un server domestico.

Nuove schede supportate e catalogo software ampliato

Il cambiamento più evidente riguarda le immagini per Odroid C5, Orange Pi 6, Orange Pi 6 Plus, Orange Pi Zero 4 e Orange Pi 4A.

Le piattaforme ampliano la scelta tra processori Amlogic, CIX e Allwinner. Esiste però una limitazione: su Orange Pi 4A il kernel attuale non gestisce ancora correttamente la pianificazione della CPU e mantiene i core a 768 MHz. La correzione proposta è in fase di revisione, perciò è opportuno verificare lo stato del supporto prima di assegnare a questa scheda carichi impegnativi.

Il catalogo software accoglie Podman, Paperless-ngx, Yuvomi e SolidPing. Podman gestisce container senza un demone centrale e offre interfacce compatibili con Docker, oltre all’integrazione con systemd tramite Quadlet.

Paperless-ngx trasforma documenti digitalizzati in archivi consultabili con riconoscimento ottico dei caratteri e ricerca nel testo; richiede almeno 2 GiB complessivi tra RAM e swap ed è disponibile per ARMv8 e x86_64. Yuvomi aiuta a organizzare la vita familiare, mentre SolidPing monitora la disponibilità dei servizi e genera pagine di stato. Queste aggiunte rafforzano l’interesse della distribuzione per piccoli ambienti self-hosted.

Controllo termico, rete e manutenzione del sistema

Per Raspberry Pi debutta dietpi-fan_control, un’utilità che configura ventole in base alla temperatura. Supporta PWM hardware e software, oltre al controllo GPIO. Sui modelli Raspberry Pi 5 sono regolabili soglie termiche, isteresi e velocità del connettore dedicato. Compaiono avvisi per alimentazione insufficiente e temperature elevate.

Cambiano anche rete e installazione. DietPi rende più affidabile la riconnessione automatica Wi-Fi e controlla che un gateway statico appartenga alla sottorete configurata. dietpi-software introduce il completamento dei comandi con Tab, mentre l’installatore di Node.js seleziona la versione LTS più recente. Arrivano inoltre il supporto a Pi-hole v6 in DietPi CloudShell e gli header del kernel per Quartz64.

Readarr e Mono escono dal catalogo; sulle piattaforme ARMv6 non è più possibile installare Sonarr, Radarr, Lidarr e Jackett, ma le copie già presenti restano intatte. Le correzioni risolvono problemi di connettività WireGuard con Docker, blocchi SSH causati da condivisioni NFS o SMB non disponibili e disconnessioni durante le modifiche di rete. Per gli amministratori, la release chiarisce possibilità e limiti della piattaforma.