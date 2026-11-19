Una scheda grafica nata per il mining di criptovalute è finita al centro di un esperimento che mette in discussione i limiti imposti dai produttori all’hardware.

Una ricercatrice conosciuta con il nickname kate-land ha dimostrato che, intervenendo sul circuito di alimentazione di una NVIDIA CMP 170HX, è possibile riattivare risorse disabilitate in fabbrica e avvicinare la scheda alle capacità di un acceleratore professionale.

Il risultato è notevole, ma va letto con cautela: la modifica richiede interventi fisici delicati e i dati sulle prestazioni derivano da una prova circoscritta. Non è quindi una scorciatoia alla portata di tutti, né la prova che possa sostituire un prodotto da datacenter.

Il trucco hardware che riattiva le risorse nascoste di NVIDIA CMP 170HX

La CMP 170HX fu commercializzata da NVIDIA nel 2021 per il mining e utilizza il chip GA100, lo stesso alla base dell’acceleratore A100.

Nella configurazione originale espone 8 GB di memoria HBM2e e 70 Streaming Multiprocessor. Secondo kate-land, il modello conterrebbe fisicamente circa 80 GB di memoria HBM, in gran parte disabilitata in fabbrica.

La ricercatrice ha usato il voltage fault injection, tecnica che altera per un istante l’alimentazione del processore durante l’avvio. Una piccola scheda elettronica interviene sul segnale diretto al regolatore di tensione, inducendo il controller dei fusibili interni ad accettare modifiche normalmente bloccate. Non basta quindi intervenire sul software: servono saldature di precisione e regolazioni specifiche per ogni esemplare.

Su dieci schede esaminate, nove hanno raggiunto la capacità completa, mentre una si è fermata a 64 GB. Gli esemplari modificati hanno inoltre esposto tra 120 e 126 unità SM funzionanti. L’intervento può richiedere fino a 48 ore e la programmazione dei fusibili è permanente: un errore può danneggiare la scheda.

Il confronto con A100 e i limiti della modifica

Il confronto più appariscente riguarda l’A100. In un benchmark OpenCL dedicato al calcolo FP16, la CMP 170HX modificata ha raggiunto 85,9 TFLOPS, contro i 72,5 dell’acceleratore professionale. Il risultato dipende dal maggior numero di unità di calcolo attive, ma non dimostra una superiorità generale. Una singola prova non descrive il comportamento in tutte le applicazioni di Intelligenza Artificiale o nei carichi dei data center.

Restano funzioni non verificate o incomplete. Il supporto ECC e la suddivisione MIG non sono stati collaudati, mentre NVLink richiede ulteriori interventi hardware. Anche il ripristino di PCIe 4.0 dipende da una modifica aggiuntiva. La scheda non può quindi essere considerata equivalente a un A100 pronto per l’impiego professionale.

La scoperta solleva una questione di sicurezza: i fusibili elettronici dovrebbero rendere permanenti le limitazioni, non consentirne la rimozione tramite manipolazioni della tensione. kate-land afferma di aver segnalato il problema a NVIDIA prima della pubblicazione. L’azienda non ha ancora diffuso un commento pubblico.