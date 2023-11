Fiorentina-Genk: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Doppio, anzi triplice obiettivo per la Fiorentina questa sera al Franchi contro i belgi del Genk. Per la quinta giornata del gruppo F di Conference League, i viola cercano infatti una vittoria che assicurerebbe la qualificazione al prossimo turno e, in caso di passo falso del Ferencvaros, anche la certezza del primo posto e dunque di passare direttamente agli ottavi di finale.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Fiorentina-Genk in streaming: le probabili formazioni

La probabile formazione della Fiorentina sarà un 4-2-3-1, con Christensen tra i pali e una difesa composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo, Maxime Lopez e Duncan avranno il compito di gestire il gioco, mentre Ikoné, Barak e Nico Gonzalez supporteranno Nzola in attacco.

Dall’altra parte, il Genk si presenta con un attacco guidato dall’ex juventino Zeqiri. La formazione probabile, schierata da Vrancken con un 4-2-3-1, vedrà Vandevoordt in porta, difeso da Munoz, Cuesta, McKenzie e Arteaga. Heynen e Galarza saranno al centro del campo, mentre Bonsu Baah, El Khannouss e Paintsil supporteranno Zeqiri in attacco.

Calcio d’inizio alle ore 21. Non perderti nemmeno un minuto e guardala qui in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.