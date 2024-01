Fiorentina-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Fiorentina e Inter chiudono la domenica di partite valide per la ventiduesima giornata di Serie A. Occasione ghiottissima per i nerazzurri che dopo il pareggio interno della Juventus contro l’Empoli possono balzare in testa alla classifica con un punto di vantaggio e una partita in meno. E ad una settimana dallo scontro diretto a San Siro.

La viola però non è avversario facile e cerca punti in chiave Champions League. Con un successo tornerebbe nuovamente al quarto posto scavalcando l’Atalanta.

Fiorentina-Inter in streaming: le probabili formazioni

La Fiorentina sarà costretta a rinunciare a Biraghi, squalificato, aprendo la porta per Parisi sulla sinistra della difesa. Milenkovic e Martinez Quarta si posizioneranno al centro, mentre sulla destra Faraoni potrebbe ottenere il posto su Kayode.

A centrocampo, Arthur e Duncan avranno il compito di supportare il trequartista Bonaventura. Con il recupero di Nico Gonzalez, ci sono buone possibilità che parta titolare sull’esterno d’attacco, mentre Ikonè avrà spazio sul lato opposto. Beltran sembra essere la scelta principale per il ruolo di prima punta.

Il centrocampo dell’Inter sarà privo degli squalificati Barella e Calhanoglu, aprendo le porte per Asllani e Frattesi fin dal primo minuto. Mkhitaryan si posizionerà come trequartista, mentre sulla fascia destra Dumfries cerca di guadagnarsi il posto a discapito di Darmian. A sinistra, Dimarco.

Con Bastoni non al massimo della forma, De Vrij sarà in preallarme, completando il terzetto difensivo con Acerbi e Pavard. In porta, confermato Sommer. L’attacco vedrà il tandem Lautaro-Thuram, con Arnautovic pronto a entrare dalla panchina.

