Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Fiorentina e Juventus scendono in campo per una sfida sentitissima che vale il posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A.

I bianconeri non vogliono perdere contatto con l’Inter in chiave scudetto: una vittoria, la quarta di fila, li confermerebbe a due lunghezze dai nerazzurri. La viola cerca la vittoria di prestigio per risalire una classifica danneggiata dalle ultime due sconfitte consecutive.

Questo attesissimo match potrai vederlo in diretta streaming su DAZN alle 20.45.

Fiorentina-Juventus in streaming: le probabili formazioni

La Fiorentina, desiderosa di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, si schiererà in un modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Terracciano, mentre sulle fasce si prevede la soluzione di adattare Parisi a destra e Biraghi a sinistra. Al centro della difesa, Milenkovic rischia di perdere il posto a favore di Ranieri, che affiancherà Quarta. A centrocampo, Arthur e Duncan formeranno il duo centrale, mentre Gonzalez e Bonaventura agiranno sulla trequarti, affiancati da uno tra Brekalo e Ikone. Il ballottaggio per il ruolo di centravanti vede Beltran in leggero vantaggio su Nzola. Per la Juventus, Danilo e Alex Sandro sono ancora assenti, e si è aggiunto Weah in settimana. Nella difesa a tre davanti a Szczesny ci saranno Gatti, Bremer e Rugani. Sulla destra, McKennie sembra l’opzione più probabile, con Miretti al centro. Tuttavia, potrebbe essere considerata l’ipotesi di Cambiaso sulla destra, con McKennie a centrocampo accanto a Locatelli e Rabiot. Kostic giocherà a sinistra, mentre in attacco, la coppia titolare sarà Vlahovic-Chiesa, anche se Kean spinge per un posto. Guarda Fiorentina-Juventus in streaming Calcio d’inizio alle 20.45 in diretta streaming su DAZN.

