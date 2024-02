Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida dal sapore europeo tra Fiorentina e Lazio per il posticipo conclusivo della 26esima giornata di Serie A. Solo una vittoria nelle ultime giornate per i viola che cercano di riscattarsi per non perdere il treno dell’Europa che conta.

I biancocelesti invece sono reduci dal successo ottenuto nel recupero di campionato contro il Torino e puntano a riconfermarsi per la stessa ragione.

La partita avrà inizio lunedì 26 febbraio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Fiorentina-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Italiano tenta il tutto per tutto per portare a casa in 3 punti. In porta andrà Terracciano difeso da Kayode, Quarta, Ranieri e Biraghi.

A centrocampo, spazio ad Arthur nonostante il periodo non proprio fortunato mentre Bonaventura resterà ancora fuori, lasciando spazio a Beltran come trequartista con Nico Gonzalez e Ikone sulle fasce. In attacco, Belotti sarà l’unica punta.

Per gli ospiti, Zaccagni sembra pronto per il ritorno dopo oltre un mese di assenza e potrebbe iniziare dalla panchina, mentre Isaksen e Felipe dovrebbero essere titolari. In avanti, Castellanos potrebbe avere la meglio nel ballottaggio per il ruolo centrale su Immobile.

A centrocampo, Vecino e Rovella potrebbero essere tra i convocati, mentre Guendouzi e Cataldi sembrano sicuri della maglia da titolare, con Kamada e Luis Alberto che si contendono l’ultima maglia. In difesa, Gila è squalificato e Patric è in via di recupero, quindi la coppia centrale potrebbe essere composta da Casale e Romagnoli, con Lazzari e Marusic sulle fasce.

Calcio d’inizio lunedì 26 febbraio alle ore 20.45 e diretta streaming su DAZN.