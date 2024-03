Fiorentina-Maccabi Haifa: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il 4-3 ottenuto allo scadere dell’andata è un grande vantaggio ma non lascia spazio a distrazioni alla Fiorentina che attende il Maccabi Haifa per giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Conference League. I viola dovranno gestire il risultato e provare magari un allungo per evitare brutte sorprese dagli israeliani.

La partita si giocherà il 14 marzo alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o con il pass Sport di NOW.

Fiorentina-Maccabi Haifa in streaming: le probabili formazioni

Vincenzo Italiano si prepara a schierare una formazione con Terracciano tra i pali: Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi a formare la linea difensiva.

A centrocampo, il duo composto da Bonaventura e Arthur supportato da Nico Gonzalez, Beltran e Sottil. Nzola in avanti.

Per gli ospiti la probabile prevede Kaiuf in porta, con Feingold, Goldberg e Seck in difesa.

In mezzo al campo, Khalaili, Kasa, Show e Cornud si schiereranno alle spalle della copia d’attacco composta da Kinda e Rafaelov che farà da supporto all’unica punta Pierrot.

Al Franchi ci si gioca tutto: calcio d’inizio il 14 marzo alle ore 18.45 e diretta streaming su DAZN o con il pass sport di NOW.