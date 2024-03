Fiorentina-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Fiorentina e Roma si sfidano in chiave europea per il posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A. Entrambe reduci dalle fatiche di Europa League, la viola ha ottenuto un roboante successo per 4-3 allo scadere e cerca adesso i 3 punti per scavalcare il Napoli al settimo posto e guardare così nuovamente in zona Europa.

I giallorossi guidati da De Rossi sono uno spettacolo: 4-0 rifilato al Brighton in coppa e adesso alla ricerca del quarto successo di fila in campionato per mettere pressione al Bologna per il quarto posto che varrebbe la nuova Champions League.

La partita avrà inizio domenica 10 marzo alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Fiorentina-Roma in streaming: le probabili formazioni

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Terracciano tra i pali e una linea difensiva composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

A centrocampo, Arthur e Duncan saranno i due mediani, mentre N. Gonzalez, Bonaventura e Sottil agiranno dietro l’unica punta, Belotti.

Dall’altra parte, la Roma dovrebbe optare per un 4-3-3, con Svilar in porta e una difesa formata da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino.

A centrocampo, Cristante, Paredes e Pellegrini dovrebbero comporre il centrocampo, mentre in attacco ci saranno Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Calcio d’inizio per domenica 10 marzo alle ore 20.45: la diretta streaming esclusiva è su DAZN.