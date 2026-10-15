Firefox 158, tutte le novità: JPEG XL, sicurezza e navigazione

Mozilla continua a investire nell’evoluzione del proprio browser, puntando su una navigazione più versatile, una migliore gestione dei contenuti e strumenti pensati per semplificare le attività quotidiane. Il nuovo aggiornamento di Firefox introduce cambiamenti che interessano sia gli utenti comuni sia chi lavora con applicazioni web e strumenti di sviluppo.

Tra le novità più significative emerge l’apertura a un formato grafico di nuova generazione, accompagnata da interventi sull’accessibilità e sull’esperienza d’uso. Non si tratta soltanto di modifiche estetiche: alcune innovazioni incidono sul modo in cui vengono visualizzati i contenuti e gestite le informazioni.

Per comprendere il valore dell’aggiornamento, è utile esaminare le funzionalità introdotte e le opportunità che offrono nei diversi contesti di utilizzo.

Firefox 158 introduce nuove funzionalità multimediali

Mozilla ha pubblicato Firefox 158 il 13 ottobre 2026, introducendo il supporto nativo a JPEG XL, seguendo quanto fatto da Chrome giusto qualche giorno prima.

Questo formato permette di gestire immagini con compressione con perdita o senza, oltre a trasparenze, animazioni e contenuti HDR. La compatibilità amplia le possibilità per chi pubblica contenuti visivi sul web e per gli sviluppatori che cercano alternative ai formati tradizionali.

Un’altra area interessata riguarda i documenti. Il browser genera PDF più accessibili quando una pagina viene salvata in questo formato, con miglioramenti anche nelle operazioni di stampa su Linux e macOS. Sono stati corretti problemi di rendering che potevano compromettere la visualizzazione di simboli matematici, un aspetto importante per chi consulta documentazione tecnica o materiale didattico.

Cambia anche la gestione degli sfondi delle nuove schede: le immagini personalizzate possono essere conservate in una raccolta dedicata, facilitando la personalizzazione dell’interfaccia senza dover caricare nuovamente ogni file.

Miglioramenti all’esperienza d’uso e agli sviluppatori

Tra gli interventi rivolti alla produttività figura l’evoluzione di Smart Window, l’assistente basato sull’Intelligenza Artificiale integrato in Firefox. La funzione può proporre informazioni pertinenti durante la compilazione dei moduli, attingendo alle schede aperte e ai dati di compilazione automatica memorizzati. La disponibilità di questa esperienza dipende dal mercato e dalla distribuzione progressiva della funzionalità, perciò non tutti gli utenti la visualizzeranno necessariamente nello stesso momento.

Anche lo strumento di traduzione integrato amplia la propria copertura linguistica, includendo albanese, bielorusso e filippino. Parallelamente, lo scorrimento delle pagine diventa più preciso, soprattutto sugli schermi ad alta risoluzione e durante l’ingrandimento dei contenuti. Questi interventi mirano a rendere la consultazione più fluida senza richiedere modifiche alle abitudini degli utenti.

Per chi sviluppa siti e applicazioni, l’aggiornamento introduce miglioramenti al calcolo delle unità CSS e alle API delle notifiche. In particolare, le nuove possibilità di calcolo facilitano la realizzazione di interfacce adattabili, mentre le modifiche alle notifiche consentono di definire la destinazione associata all’interazione dell’utente. Sono stati inoltre corretti problemi che interessavano gli strumenti di monitoraggio delle connessioni WebSocket.

Sul fronte della sicurezza, Mozilla ha risolto vulnerabilità che potevano compromettere l’isolamento dei processi o favorire l’escalation dei privilegi. I dettagli tecnici sono consultabili negli avvisi ufficiali di sicurezza. Per approfondire le novità di Firefox, consigliamo di consultare la documentazione sul sito di Mozilla.