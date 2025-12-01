Come bloccare chiamate dall'estero o internazionali

Dal 19 novembre 2025 molti italiani stanno ricevendo un numero crescente di chiamate internazionali, spesso da prefissi sconosciuti e numeri esteri, a causa di un importante cambiamento normativo e tecnologico introdotto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per contrastare il fenomeno dello spoofing telefonico.

Il filtro anti-spoofing e la sua applicazione

Lo spoofing telefonico (CID/CLI spoofing) è una pratica usata da call center illegali e truffatori per falsificare il numero del chiamante, inducendo il destinatario a ritenere che la chiamata arrivi da un numero italiano legittimo, spesso di rete mobile. Dal 19 novembre 2025, AGCOM ha attivato la seconda fase del filtro contro lo spam telefonico, che obbliga gli operatori telefonici italiani a bloccare tutte le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano un ID del chiamante modificato per sembrare un numero mobile italiano.

Il filtro funziona bene e ha permesso di bloccare milioni di chiamate fraudolente in pochi giorni, rendendo la pratica dello spoofing molto meno efficace. Come abbiamo spiegato in altri approfondimenti, la soluzione integrata a livello di rete ha di fatto messo al tappeto l’utilizzo di numerazioni mobili italiane per chiamate provenienti dall’estero (conservando ovviamente la possibilità di effettuare chiamate in roaming per gli utenti privati e aziendali).

La reazione dei truffatori: chiamate con prefissi esteri

Di fronte a questo blocco, i call center illegali e i truffatori ora utilizzano i loro veri prefissi esteri: la differenza rispetto a prima, tuttavia, è che le numerazioni estere possono essere bloccate tramite app, direttamente sui dispositivi degli utenti finali. Ne facevamo menzione anche nell’articolo dedicato a chi dice che il blocco AGCOM contro le chiamate spam non funziona.

Prima dell’entrata in vigore del filtro AGCOM, infatti, gli spammer telefonici potevano presentarsi con qualunque numero mobile. Impossibile bloccare chiamate provenienti da numerazioni mobili sempre diverse tra un contatto e l’altro. Gli “scocciatori seriali” potevano permettersi di usare numerazioni mobili “inventate” proprio perché non vi era alcun tipo di controllo sull’utilizzo delle stesse.

Bloccare le chiamate estere provenienti da numerazioni internazionali

Mentre le chiamate fraudolente con numeri falsi sono state di fatto azzerate, le numerazioni internazionali che adesso chiamano sono esistenti e quindi possono essere bloccate tramite app.

Ad esempio, l’app Telefono di Google – oltre a integrare la funzione ID chiamante e spam che fornisce indicazioni sulle chiamate indesiderate e permette di filtrarle, dà modo di gestire una lista di Numeri bloccati. Bloccare i numeri esistenti ed evitare ulteriori successive chiamate è un “gioco da ragazzi”: in precedenza bloccare chiamate spam provenienti da numerazioni cellulari false era cosa assolutamente improba.

Bloccare tutte le chiamate dall’estero a livello di rete

Se non avete parenti e amici che vi chiamano da numerazioni estere, se non avete fornitori o collaboratori stranieri che vi raggiungono da una numerazione con prefisso internazionale, se comunicate utilizzando le app di messaggistica o le soluzioni di collaborazione e produttività via Internet, allora potreste risolvere il problema delle chiamate spam dall’estero alla radice.

Alcuni operatori italiani supportano l’uso di un codice USSD (Unstructured Supplementary Service Data), da comporre con il tastierino numerico per bloccare tutte le chiamate internazionali in entrata. In alcuni casi si può digitare *351*CODICE# , in altri *331*CODICE# dove CODICE è 0000 oppure 1234 (se non fosse stato mai cambiato). L’eventuale disattivazione del blocco, è successivamente possibile sostituendo il carattere * iniziale con # .

Non tutti gli operatori supportano però questi codici USSD: è bene fare riferimento alla documentazione di supporto. In alternativa, si può contattare telefonicamente il supporto tecnico per richiedere il blocco delle chiamate interazionali in ingresso oppure avere indicazioni sulla sintassi USSD da utilizzare.

Utenti Android: installazione di un’app che blocca le chiamate internazionali

Purtroppo la lista di blocco dell’app Telefono di Google non supporta l’uso del carattere jolly * . In altre parole, a meno di un intervento correttivo da parte degli sviluppatori Google, non è possibile accedere alle impostazioni dell’app Telefono, scegliere Numeri bloccati, toccare Aggiungi un numero quindi inserire, ad esempio, +33* per bloccare tutte le chiamate in arrivo provenienti dalla Francia o +30* per bloccare le chiamate in ingresso in arrivo dalla Grecia.

Alcuni dialer di terze parti consentono invece di bloccare espressamente tutte le chiamate internazionali oppure quelle in arrivo da Paesi specifici: controllate.

L’alternativa che vi consigliamo è un’applicazione non presente sul Play Store di Google. Si chiama Spam Call Blocker App, è gratuita, open source e non interferisce con le attività del dialer installato sullo smartphone. Per caricarla, suggeriamo di scaricare ed eseguire il file APK app-release.apk corrispondente.

Sugli smartphone che utilizzano politiche severe di risparmio energetico, suggeriamo di accedere alla sezione Impostazioni, App, cercare Spam Call Blocker App quindi accedere alla sezione Batteria per poi selezionare Nessuna restrizione.

Alla comparsa della richiesta Impostare Spam Call Blocker App come app ID chiamante e spam, si deve selezionare l’opzione Spam Call Blocker App quindi confermare con Imposta predefinito.

Configurazione di Spam Call Blocker App

Toccando i tre puntini in alto a destra nella Spam Call Blocker App quindi scegliendo Impostazioni, si può scorrere la schermata fino in basso e attivare l’opzione Blocca Chiamate Internazionali: in questo modo, l’applicazione “abbatterà” tutte le telefonate in ingresso che non arrivano dall’Italia.

Anziché bloccare tutte le chiamate dall’estero, con Spam Call Blocker App si può lasciare attiva la casella Blocca Chiamate Internazionali per poi utilizzare la sezione Blocco dei modelli. Qui si possono usare specifici filtri contenenti il carattere jolly * .

Spam Call Blocker App utilizza inoltre le informazioni provenienti da diverse fonti come Tellows, Truecaller e Unkownphone per rifiutare i contatti da parte delle numerazioni già note e ricollegabili all’attività degli spammer telefonici.

Dopo aver impostato l’applicazione, si può toccare di nuovo sui punti in alto a destra, scegliere Prova numero, digitare un numero (come se si ricevesse una chiamata) e verificare il comportamento del sistema di blocco.

Note finali

Il fatto che alcuni italiani continuino a ricevere chiamate spam non significa che il filtro AGCOM non funziona. Sulle numerazioni che gestiamo, lo spam in ingresso è calato verticalmente.

Poiché, dopo l’introduzione del filtro, le chiamate indesiderate possono continuare ad arrivare solo da numerazioni estere oppure da numeri italiani realmente esistenti, i consigli rappresentati nell’articolo possono aiutare a gestire i contatti dall’estero. Per lo spam residuo dall’Italia, si deve procedere con la revoca del consenso tramite il Registro pubblico delle opposizioni (da aggiornare periodicamente) e con una segnalazione al Garante nel caso in cui le chiamate dovessero persistere.

È inoltre bene porre la massima attenzione quando si acconsente al trattamento dei dati personali, con la condivisione delle proprie numerazioni telefoniche nell’ambito di concorsi a premi, iniziative promozionali, raccolte punti, programmi fedeltà, iscrizione a servizi e attività di un ampio ventaglio di soggetti. Se si concede l’autorizzazione al trasferimento dei dati a terzi, è facile incorrere in volumi di chiamate indesiderate crescenti nel corso del tempo. Nell’articolo su cosa fare se il filtro AGCOM sembra non funzionare abbiamo spiegato nel dettaglio come comportarsi.