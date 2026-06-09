4 novità di Windows 11 che possono cambiare il lavoro di sviluppatori, tecnici e amministratori

Durante la recente conferenza Build 2026, Microsoft ha portato sul palco una lunga serie di annunci legati all’intelligenza artificiale, agli agenti software e ai modelli AI eseguiti in locale. Dietro le novità più appariscenti, però, la società guidata da Satya Nadella ha presentato una serie di strumenti destinati a incidere in modo concreto sul lavoro quotidiano di amministratori, tecnici, sviluppatori Windows e utenti evoluti. Già dal lancio di WSL (Windows Subsystem for Linux) nel 2016, l’azienda aveva progressivamente ridotto la distanza che separava Windows dagli ambienti Linux e macOS utilizzati nello sviluppo professionale.

Gran parte delle infrastrutture cloud utilizza Linux come sistema operativo principale; inoltre, container, orchestrazione e automazione si basano quasi sempre su strumenti nati proprio in mondo Unix. Chi sviluppa software si trova quindi a passare continuamente da un sistema all’altro: ogni differenza nei comandi, nelle utilità e nelle procedure genera attrito, perdita di tempo e possibilità di errore. Le novità annunciate da Microsoft puntano proprio a eliminare queste problematiche. Tra tutte, quattro strumenti meritano particolare attenzione: Coreutils for Windows, WSL Containers, Intelligent Terminal e Windows Developer Configurations.

Coreutils for Windows: i comandi Linux diventano cittadini nativi di Windows

Una delle sorprese più interessanti riguarda la disponibilità generale di Coreutils for Windows, una raccolta di utilità Unix/Linux eseguibili direttamente su Windows senza ricorrere a WSL, macchine virtuali o porting di terze parti. Il progetto deriva da uutils, reimplementazione multipiattaforma delle GNU Coreutils sviluppata in Rust. Microsoft ne mantiene una propria distribuzione integrata e installabile tramite Winget:

winget install Microsoft.Coreutils

Per chi lavora abitualmente tra server Linux, ambienti cloud e workstation Windows, il vantaggio è immediato. Comandi come ls , cp , pwd , mkdir , cat , grep o find diventano così subito disponibili: uno script creato su Linux richiede meno adattamenti quando eseguito su Windows. Chi scrive spesso automazioni sa bene quanto tempo si perda per differenze apparentemente banali.

Dal punto di vista tecnico, Microsoft ha scelto un’architettura interessante: invece di distribuire decine di eseguibili distinti, il pacchetto Coreutils for Windows utilizza un singolo binario chiamato coreutils.exe . Il sistema crea collegamenti NTFS per ogni comando supportato e l’eseguibile determina quale utility avviare in base al nome utilizzato dall’utente. La soluzione semplifica manutenzione e aggiornamenti, mantenendo un comportamento molto vicino a quello dei sistemi Unix/Unix-like tradizionali.

Non tutte le funzionalità GNU risultano ancora perfettamente sovrapponibili con le implementazioni storiche: lo stesso progetto uutils ha raggiunto una notevole maturità, tanto da essere prioritariamente scelto da distribuzioni come Ubuntu, ma alcune opzioni avanzate possono presentare differenze operative.

WSL Containers punta a ridurre la dipendenza da Docker Desktop

Tra gli annunci più rilevanti sotto il profilo architetturale emerge senza dubbio WSL Containers. Fino a oggi, l’utilizzo e la gestione di container Linux su Windows richiedevano quasi sempre software aggiuntivi come Docker Desktop o Podman. Microsoft vuole integrare direttamente questa capacità all’interno della piattaforma WSL attraverso il nuovo comando wslc.exe e un’apposita API.

Il progetto adotta container compatibili con lo standard OCI, lo stesso utilizzato dalla maggior parte delle piattaforme moderne. L’approccio scelto non sfrutta le distribuzioni Linux installate dall’utente, ma una macchina virtuale Hyper-V dedicata e ottimizzata esclusivamente per i container. L’isolamento migliora prevedibilità e sicurezza, evitando che modifiche apportate a Ubuntu, Debian o altre distribuzioni interferiscano con i carichi containerizzati.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la compatibilità: molti comandi ricordano da vicino quelli di Docker. Ad esempio, l’avvio di un container Nginx può utilizzare una sintassi quasi identica a quella già nota agli sviluppatori: Microsoft riduce così la curva di apprendimento e rende più semplice l’adozione della nuova piattaforma.

L’API dedicata permetterà inoltre alle applicazioni Windows di creare, eseguire e controllare container Linux: la documentazione preliminare cita supporto per input/output standard, montaggio di file system, networking e persino accesso a GPU. Per chi sviluppa software di automazione, strumenti DevOps o piattaforme di test, sono abilità davvero molto importanti.

Se già utilizzate Docker, saprete subito come usare WSL Containers: i comandi sono infatti sostanzialmente identici. Ad esempio, per avviare un container basta eseguire un comando come il seguente:

wslc run -d -p 8080:80 --name web nginx

È qualcosa di sostanzialmente sovrapponibile alla sintassi di base di Docker (cambia solo wslc al posto dell’eseguibile docker ).

Terminale intelligente porta gli agenti AI direttamente nella riga di comando

L’intelligenza artificiale è comparsa praticamente in ogni annuncio della Build 2026, ma Terminale intelligente affronta un problema concreto e facilmente comprensibile.

L’obiettivo consiste nell’integrare agenti AI direttamente nell’esperienza della console, evitando il classico passaggio tra terminale, browser e motore di ricerca ogni volta che un comando genera un errore.

Microsoft ha scelto di sviluppare, almeno per il momento, una variante separata del terminale anziché modificare direttamente Windows Terminal. L’applicazione, scaricabile anche dal Microsoft Store, supporta agenti compatibili come GitHub Copilot e può analizzare l’output della sessione, suggerire correzioni, proporre sequenze di comandi e assistere l’utente durante attività articolate.

Chi lavora con strumenti CLI sa bene che il problema non consiste quasi mai nell’eseguire un singolo comando. La vera difficoltà nasce quando si concatenano procedure diverse, si interpretano messaggi poco chiari o si devono correggere configurazioni complesse. In questi casi un assistente capace di leggere il flusso operativo può assicurare un valido aiuto.

Ovviamente esistono anche dei limiti: un agente AI può interpretare in modo errato il problema, suggerire configurazioni obsolete o proporre modifiche non adatte all’ambiente in uso. Per questa ragione Terminale intelligente dovrebbe essere considerato un supporto tecnico e non una fonte autorevole da seguire alla cieca. La supervisione umana resta essenziale, soprattutto quando si opera su sistemi di produzione.

In alternativa, Terminale intelligente può essere scaricato e installato con Winget usando il comando winget install Microsoft.IntelligentTerminal oppure è possibile fare riferimento al repository GitHub.

Dev Configurations automatizza la preparazione delle workstation

Ogni sviluppatore conosce il momento poco piacevole legato alla prima configurazione di una nuova workstation: reinstallare strumenti, configurare impostazioni, ripristinare ambienti di lavoro e verificare che tutto funzioni correttamente richiede tempo e impegno. Microsoft cerca di semplificare questa fase attraverso Dev Configurations, basato su file dev-config.winget .

La soluzione utilizza il gestore pacchetti Winget per descrivere in un unico file l’intera configurazione desiderata. Oltre all’installazione automatica di software come Visual Studio Code, PowerShell 7, Git, Python, WSL e GitHub Copilot, il sistema può modificare impostazioni del sistema operativo orientate allo sviluppo. Tra queste figurano la visualizzazione delle estensioni dei file e l’integrazione Git all’interno di Esplora file.

Il vantaggio più evidente emerge nelle organizzazioni che gestiscono molti dispositivi. Un nuovo membro del team può ricevere una macchina pronta all’uso in tempi molto più brevi. Anche i professionisti indipendenti ne beneficiano: basta conservare il file di configurazione e riapplicarlo quando si sostituisce il computer o si prepara una macchina di test.

L’idea non è nuova nel mondo Linux, dove configurazioni dichiarative e script di bootstrap esistono da anni: Microsoft sta cercando di integrare queste pratiche direttamente nell’esperienza Windows standard, senza costringere gli utenti a costruire soluzioni personalizzate da zero.

La pagina GitHub contenente tutte le informazioni per costruire file di configurazione .winget offre tutte le informazioni per predisporre una routine in grado di impostare automaticamente il sistema in uso.

Un messaggio chiaro agli sviluppatori

Osservando le quattro novità in fase di integrazione in Windows 11, si apprende come Microsoft non cerchi più di imporre strumenti esclusivamente Windows, ma punta a rendere il sistema operativo compatibile con i flussi di lavoro già consolidati nel mondo Linux e cloud.

Coreutils riduce le differenze nei comandi; WSL Containers elimina una dipendenza esterna molto diffusa; Terminale intelligente sperimenta nuove forme di assistenza contestuale; Dev Configurations accelera la preparazione degli ambienti di lavoro.

Il software che utilizziamo ogni giorno nasce dagli strumenti a disposizione degli sviluppatori: quando una piattaforma semplifica il loro lavoro, gli effetti finiscono spesso per riflettersi sulla qualità delle applicazioni, sulla velocità di sviluppo e sulla diffusione delle nuove tecnologie. E sappiamo che quando di mezzo ci sono gli sviluppatori, Microsoft afferma di volersi muovere con i proverbiali piedi di piombo.