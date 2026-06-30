Perché prenotare username WhatsApp e perché non farlo

Finora WhatsApp ha identificato gli utenti attraverso il numero di telefono. Con l’introduzione dei nomi utente WhatsApp introduce un identificativo alternativo, più facile da condividere e potenzialmente meno invasivo. Molti utenti stanno ricevendo il messaggio “I nomi utente saranno disponibili a breve” si stanno affrettando a prenotare un username WhatsApp: ma è davvero bene farlo? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Cosa significa prenotare uno username WhatsApp

La prenotazione consente di bloccare in anticipo un nome utente prima che la funzione diventi pienamente utilizzabile. WhatsApp chiarisce che, quando un nome utente viene prenotato, quell’username resta riservato per l’utente e gli altri non possono reclamarlo; l’app invierà poi una notifica quando il nome utente prenotato sarà disponibile per l’uso.

Prenotare non significa necessariamente iniziare subito a usare lo username come canale pubblico di contatto. Significa, prima di tutto, impedire che quel nome sia occupato da altri durante la fase di rilascio.

Per chi usa WhatsApp solo con parenti, amici stretti e contatti già presenti in rubrica, la novità dell’username potrebbe sembrare poco rilevante. Per chi invece usa l’app anche per lavoro, assistenza, contatti occasionali, gruppi, community, compravendite o attività online, il nome utente può diventare un identificativo molto più pratico del numero mobile.

Perché prenotare subito l’username WhatsApp

Gli username sono unici: se un nome viene preso da qualcun altro, non si potrà utilizzarlo. Vale per i nomi personali, ma soprattutto per brand, testate, siti, attività professionali, creator, consulenti, negozi, associazioni e progetti pubblici.

Chi ha già costruito una presenza online attorno a un certo nome dovrebbe provare a proteggerlo anche su WhatsApp. Non perché lo username debba diventare per forza il contatto principale, ma perché lasciarlo “sulla piazza” può creare confusione. Un identificativo legato ai propri interessi sfruttato da altri soggetti può generare errori, imitazioni, tentativi di impersonificazione e via dicendo.

Meta sta dando la possibilità di rivendicare su WhatsApp username già associati ad account Instagram o Facebook, per aiutare persone e organizzazioni a mantenere continuità tra piattaforme e ridurre i rischi di abuso.

Il numero di telefono non è un dato qualunque: è stabile, spesso resta lo stesso per anni o addirittura decenni, può essere usato per chiamate, SMS, recupero account, autenticazione, rubriche, servizi bancari, app di consegna, annunci online e contatti professionali.

Come abbiamo sottolineato nell’articolo su cos’è il nome utente WhatsApp, l’utilizzo di un username nell’app di messaggistica riduce proprio l’esposizione del numero di telefono. Una persona conosciuta a un evento, un cliente occasionale, un venditore, un contatto di una community o un interlocutore incontrato online potrebbe scrivere su WhatsApp senza conoscere subito il numero: basta comunicargli l’username scelto.

Usare lo stesso username di Instagram e Facebook: vantaggio o problema?

La possibilità di rivendicare su WhatsApp un nome già usato su Instagram o Facebook è utile per continuità e riconoscibilità.

Se un utente segue un’azienda su Instagram e trova lo stesso nome su WhatsApp, ha un segnale in più per capire che si tratta del canale giusto. Per brand, professionisti e figure pubbliche questa coerenza può essere preziosa.

Lo stesso meccanismo può essere meno desiderabile per chi preferisce tenere separate le proprie identità digitali. Usare lo stesso nome su WhatsApp, Instagram, Facebook e così via rende molto più semplice collegare profili diversi alla stessa persona. Per alcuni è un obiettivo; per altri è esattamente ciò che vorrebbero evitare.

Qui entra in gioco anche il tema privacy legato al Centro gestione account Meta (Accounts Center, in inglese). Meta ha introdotto la possibilità di aggiungere WhatsApp al Centro gestione account per gestire esperienze collegate tra Facebook, Instagram, WhatsApp e Meta; l’azienda precisa che l’aggiunta è opzionale e disattivata per impostazione predefinita.

Quando si toccano i pulsanti Usa il nome utente di Instagram o Usa il nome utente di Facebook, WhatsApp chiede proprio di effettuare il login a una delle due piattaforme Meta quindi di collegare l’account dell’app di messaggistica aggiungendolo al Centro gestione account.

Perché NON prenotare subito un username WhatsApp

Come sottolineato in precedenza, un username WhatsApp – una volta scelto e associato all’account – può diventare un nuovo punto di reperibilità. Se coincide con l’identificativo usato su Instagram, Facebook, LinkedIn, X o altri servizi, rende più semplice collegare WhatsApp al resto della presenza online. Per chi gestisce un brand questo può essere utile; per chi vuole mantenere separati lavoro, vita privata, gruppi, acquisti online e contatti occasionali può invece rappresentare un’esposizione non desiderata.

C’è poi il già citato tema dello scambio di dati tra piattaforme Meta: rivendicare su WhatsApp uno username già usato su Instagram o Facebook comporta un collegamento esplicito tra servizi diversi.

Un altro elemento da valutare è la gestione dei contatti indesiderati. WhatsApp promette che non esisterà una directory pubblica e che per scrivere a qualcuno bisognerà conoscere lo username esatto, ma uno username pubblicato in una pagina web, in una firma email, in un profilo social o in uno screenshot può circolare rapidamente. In quel caso il numero telefonico resta protetto, ma il canale di contatto può comunque diventare più esposto a spam, phishing, truffe o messaggi molesti.

Scegliendo Persone che conoscono la mia chiave nelle impostazioni Nome utente di WhatsApp, si può fare in modo che i contatti tramite username possano arrivare solo se il mittente conosce la chiave numerica associata.

Chi non ha esigenze professionali, non usa WhatsApp con sconosciuti e preferisce restare raggiungibile solo dai contatti in rubrica può attendere che la funzione maturi e che Meta chiarisca meglio tutte le implicazioni pratiche e le conseguenze sul piano della privacy.

Il precedente privacy sullo scambio dei dati

Il tema dello scambio dei dati tra WhatsApp e Facebook non è nuovo. Nel 2016 il Garante Privacy italiano aveva acceso i riflettori su di un’informativa WhatsApp-Facebook, chiedendo chiarimenti sulla “messa a disposizione di Facebook” di alcune informazioni degli account WhatsApp, anche per finalità di marketing. L’Autorità voleva sapere quali dati sarebbero stati comunicati, con quale consenso e nel rispetto di quali finalità.

Quel precedente non rende automaticamente problematici gli username. Verificare che un username Instagram o Facebook appartenga davvero all’utente che lo vuole prenotare su WhatsApp può avere una finalità comprensibile: evitare furti di nome, abusi e impersonificazioni.

Tuttavia, quali dati vengono scambiati tra i servizi Meta per effettuare il controllo? Restano limitati alla prenotazione dello username o vengono usati anche per altri scopi? Anche perché – questo è palese – il Centro gestione account crea proprio un collegamento tra l’account Facebook/Instagram e l’account WhatsApp.

Il GDPR ammette che società dello stesso gruppo possano avere un legittimo interesse a trasmettere dati personali al proprio interno, ma non trasforma il gruppo societario in un unico contenitore indistinto di informazioni. Ogni passaggio di dati deve avere una finalità precisa, una base giuridica adeguata, un’informativa comprensibile e un trattamento proporzionato rispetto allo scopo dichiarato.

Perché molti username sembrano già occupati

Durante la fase di prenotazione abbiamo rilevato che molteplici nomi utente risultino già non disponibili per la prenotazione su WhatsApp. La spiegazione più probabile è che WhatsApp non stia gestendo tutti gli identificativi come nomi completamente liberi, ma stia applicando una forma di riserva preventiva.

Gli username già usati su Instagram o Facebook possono infatti seguire una strada diversa dalla semplice creazione manuale. Meta consente a creator, aziende, organizzazioni e utenti di rivendicare su WhatsApp lo stesso nome già associato a un account Instagram o Facebook collegato.

Per evitare che qualcuno occupi un username già riconoscibile su un’altra piattaforma Meta, è plausibile che molti di questi nomi risultino non disponibili tramite il pulsante Crea nome utente e siano prenotabili solo attraverso la procedura di claim collegata al Centro gestione account.

A questo si aggiungono altri casi: nomi già prenotati da altri utenti, handle riservati per figure pubbliche o organizzazioni, nomi considerati ad alto rischio di impersonificazione, identificativi non conformi alle regole tecniche oppure stringhe bloccate per ragioni di sicurezza.