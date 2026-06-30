Nome utente WhatsApp: cos'è e a cosa serve

WhatsApp ha appena annunciato uno dei cambiamenti più rilevanti nella sua identità tecnica: l’arrivo dei nomi utente. La novità non elimina il numero di telefono dall’app, come abbiamo spiegato in un altro nostro articolo, almeno non nella fase di registrazione e gestione dell’account, ma cambia il modo in cui un utente potrà farsi contattare da persone e aziende con cui non ha ancora un rapporto diretto. In pratica, l’obiettivo è ridurre l’esposizione del numero personale nelle conversazioni avviate per la prima volta.

L’app di messaggistica, da febbraio 2014 parte del gruppo Meta, è nata intorno alla rubrica telefonica: il numero era l’identificativo principale, il punto di aggancio per trovare una persona, avviare una chat, aggiungerla a un gruppo o mantenerla tra i contatti. Una scelta comoda, perché non richiedeva nomi utente, richieste di amicizia o sistemi di ricerca complessi. Però aveva un costo evidente: chiunque viene in possesso del numero di telefono, può usarlo come strumento di contatto.

Prenotazione del nome utente WhatsApp: cosa significa

Con una platea di utenti composta ormai da oltre 3 miliardi di soggetti in tutto il mondo, WhatsApp decide quindi di introdurre una modalità di contatto alternativa rispetto al semplice numero di telefono.

Da oggi, accedendo alla lista delle chat, WhatsApp mostra un messaggio (“I nomi utente saranno disponibili a breve“) attraverso il quale invita a prenotare un nome utente in vista del lancio ufficiale della funzionalità, nei prossimi mesi. Riservare in anticipo un identificativo permette di ridurre la “folle corsa” al momento dell’attivazione generale e, soprattutto, consente a persone, creator, piccole imprese e organizzazioni di proteggere nomi già usati su altri servizi Meta.

Per procedere, è sufficiente portarsi nelle Impostazioni dell’app, scegliere Account quindi toccare la voce Nome utente.

Da qui, si può selezionare Crea nome utente per associare al proprio account WhatsApp un nome utente tutto nuovo; oppure, è possibile effettuare il login con Instagram o Facebook in modo tale da recuperare il nome utente già sfruttato sulle altre piattaforme Meta e assegnarlo anche a WhatsApp.

Cosa cambia per la privacy del numero di telefono

Fino a oggi, il numero di telefono ha funzionato come identificativo tecnico e “sociale”: se una persona entrava in un gruppo, partecipava a una chat di quartiere, contattava un professionista o scriveva a un’attività, il numero poteva diventare visibile o comunque circolare con facilità. Per molti utenti è una forma di esposizione eccessiva: il numero non è solo un recapito, ma spesso collega identità digitale, banche, autenticazione a due fattori, servizi pubblici, account personali e profili professionali.

Con i nomi utente, WhatsApp prova a separare il contatto iniziale dall’identificativo telefonico. Quando la funzione sarà disponibile e l’utente l’avrà attivata, chi riceve un primo messaggio da una persona o da un’azienda potrà vedere lo username invece del numero. In pratica, lo username diventa un indirizzo di contatto più controllabile, mentre il numero resta sullo sfondo.

Ovviamente, se qualcuno ha già salvato il numero in rubrica o lo conosce per altri motivi, il nome utente non rende quel dato inesistente. Come detto, infatti, la funzione serve soprattutto per la gestione dei nuovi contatti: eventi, gruppi temporanei, relazioni professionali occasionali, annunci, contatti con aziende, community e situazioni in cui l’utente preferisce non distribuire il proprio numero personale.

La modifica non sostituisce la crittografia end-to-end, che continua a proteggere messaggi, chiamate, foto e video tra mittente e destinatario. Opera su un livello diverso: non riguarda il contenuto della conversazione, ma la raggiungibilità dell’utente e la visibilità del suo identificativo principale. Per la privacy è comunque un’innovazione interessante, perché molte molestie, truffe e campagne di spam iniziano proprio dalla disponibilità di un numero.

Nessuna rubrica pubblica: bisogna conoscere il nome utente WhatsApp esatto

WhatsApp insiste su un aspetto che merita attenzione: i nomi utente non funzioneranno come quelli di un social network tradizionale.

Non ci sarà una directory pubblica da consultare, non ci sarà un motore di ricerca interno per esplorare nomi simili e l’app non suggerirà profili mentre si digita. Per iniziare una conversazione con una persona tramite username bisognerà conoscere il nome esatto.

Questa scelta riduce una parte del rischio di scoperta casuale. Se bastasse digitare le prime lettere di un nome per ottenere una lista di utenti, lo username diventerebbe presto un nuovo canale di ricerca, scraping e contatto indesiderato. WhatsApp sembra voler evitare proprio questa deriva: il nome utente deve servire a condividere un recapito meno invasivo del numero, non a rendere più facile trovare chiunque.

La chiave del nome utente: un filtro aggiuntivo contro i contatti indesiderati

La seconda novità tecnica riguarda la chiave nome utente, cioè una chiave opzionale che l’utente può usare come ulteriore filtro.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo: se la chiave è attiva, conoscere lo username non basta per avviare una chat per la prima volta. La persona che vuole contattare l’utente deve conoscere anche quella chiave. È quindi utile soprattutto quando il nome utente fosse facile da indovinare o già noto altrove.

Pensiamo a un creator che usa lo stesso nome su Instagram, Facebook, YouTube o su un sito personale. In quel caso lo username può circolare pubblicamente; senza un secondo elemento, chiunque potrebbe tentare di scrivere su WhatsApp. Con la chiave attiva, invece, il nome utente diventa meno esposto agli abusi.

La chiave nome utente introduce quindi un controllo prima dell’apertura della conversazione: è un approccio pulito, anche se non perfetto. Se un utente pubblica sia username sia chiave in una pagina aperta, il filtro perde buona parte della sua efficacia.

Regole per scegliere lo username: lunghezza, caratteri e nomi riservati

WhatsApp deve gestire un problema non banale: milioni di persone proveranno a registrare nomi brevi, brand, nomi propri, soprannomi, parole comuni e varianti di profili famosi. Per questo la piattaforma ha introdotto regole tecniche e misure anti-impersonificazione. I nomi utente devono essere univoci e avere una lunghezza compresa tra 3 e 35 caratteri.

Le regole servono anche a evitare confusione con siti web e domini: sono quindi esclusi nomi utente che iniziano con www. o che terminano con estensioni di dominio: un nome utente non deve sembrare un indirizzo web, non deve favorire il phishing e non deve trasformarsi in un trucco per spingere l’utente verso un sito esterno.

WhatsApp consente inoltre l’uso di alcuni separatori, come punto e underscore (trattino basso), ma limita combinazioni ambigue, ad esempio i punti consecutivi.

La società ha già previsto il blocco preventivo dei nomi ad alto profilo. Celebrità, figure pubbliche, organizzazioni e soggetti governativi non dovrebbero vedere il proprio nome finire nelle mani del primo utente che lo prenota. Anche le varianti troppo simili possono essere oggetto di blocco.

Creator, aziende e organizzazioni: il ruolo di Instagram e Facebook

La fase di prenotazione ha un’importanza particolare per chi usa già un nome pubblico su Instagram o Facebook. WhatsApp permette a creator, piccole imprese e organizzazioni di reclamare su WhatsApp lo stesso identificativo usato sugli altri servizi Meta, a condizione di dimostrarne la titolarità. Il passaggio avviene tramite Accounts Center, il centro di gestione con cui Meta collega account Facebook, Instagram e, dove previsto, WhatsApp.

Qui emerge un dettaglio poco ovvio: lo stesso username potrebbe esistere su Instagram per un soggetto e su Facebook per un altro. Quando WhatsApp introduce un singolo spazio dei nomi, quei due mondi entrano in competizione. Chi possiede un identificativo importante su una piattaforma Meta ha quindi interesse a muoversi presto, soprattutto se quel nome coincide con un brand, una testata, un progetto editoriale o un’attività locale. Per aziende e professionisti la novità può semplificare il contatto con clienti e lettori.

C’è però un aspetto che merita una lettura critica. Per reclamare su WhatsApp lo stesso nome utente già usato su Instagram o Facebook, l’utente deve passare da Accounts Center, cioè lo strumento con cui Meta collega e gestisce più account appartenenti alla stessa persona o alla stessa organizzazione

Da un lato la scelta ha una logica pratica: serve a dimostrare che chi richiede un determinato nome su WhatsApp controlla davvero l’account corrispondente sugli altri servizi Meta, riducendo impersonificazioni, furti di identità e conflitti sugli identificativi. Dall’altro lato, il punto è che questo collegamento rende più esplicita l’associazione tra identità usate su piattaforme diverse.

Mentre il nome utente può limitare l’esposizione del numero di telefono verso altri utenti, l’operazione di collegamento con piattaforme quali Instagram e Facebook può rafforzare la capacità di Meta di ricondurre allo stesso soggetto profili, segnali d’uso e relazioni digitali già presenti tra WhatsApp, Instagram e Facebook.

La crittografia end-to-end continua a proteggere il contenuto dei messaggi. Tuttavia, metadati, informazioni di account, interazioni con funzioni aziendali, impostazioni condivise e collegamenti tra profili possono diventare più facili da associare. La privacy, quindi, migliora su un fronte molto concreto – la visibilità del numero verso sconosciuti – ma non coincide con una separazione netta tra i servizi Meta. Per chi vuole minimizzare l’incrocio dei dati, conviene valutare con attenzione se reclamare lo stesso username usato su Instagram o Facebook sia davvero necessario, oppure se scegliere un identificativo diverso e meno riconducibile agli altri profili pubblici.