Sapevate che Google offre uno YouTube segreto senza cookie né pubblicità?

Google mette a disposizione degli utenti un sottodominio ufficiale di YouTube, che serve a offrire l’incorporamento dei video (embedding) senza utilizzare cookie di tracciamento finché l’utente non interagisce con il contenuto stesso. Il dominio youtube-nocookie.com (il suffisso “nocookie” già fa capire cosa succede…) non ha delle condizioni d’uso separate: ai fini del suo utilizzo si applicano esattamente gli stessi termini e privacy policy di YouTube. Il servizio youtube-nocookie.com è infatti di proprietà di Google ed è tecnicamente solo un endpoint alternativo per i video embedded.

L’azienda di Mountain View afferma chiaramente nella documentazione ufficiale YouTube sull’incorporamento dei video, che l’opzione “Modalità di privacy avanzata” (genera link che puntano verso youtube-nocookie.com ) è solo un meccanismo per ritardare il salvataggio dei cookie fino all’interazione dell’utente.

Perché è nato youtube-nocookie.com e perché non mostra interruzioni pubblicitarie?

Il dominio youtube-nocookie.com è nato per rispondere alle crescenti esigenze di tutela della privacy online, in particolare per agevolare la conformità dei siti con il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e altre normative simili. Vediamo nel dettaglio perché è nato e perché non mostra pubblicità.

Quando si utilizza l’opzione “Modalità di privacy avanzata“, YouTube non installa cookie di profilazione o tracciamento sul dispositivo dell’utente, almeno fino a quando l’utente non interagisce attivamente con il video (ad esempio, cliccando su “Play”).

Anche se la modalità esclude l’uso di cookie in fase di caricamento del contenuto video, alcuni dati personali (come l’indirizzo IP, informazioni sul browser e comportamento di navigazione) possono comunque essere raccolti da YouTube/Google semplicemente tramite la connessione ai server dell’azienda, anche senza cookie.

Ciò significa che la connessione al dominio youtube-nocookie.com può comunque comportare il trattamento di dati personali: chi incorpora video nel proprio sito usando tale dominio, deve quindi informare l’utente e ottenere il suo consenso preventivo secondo il GDPR.

Come generare un URL YouTube senza cookie

Ogni contenuto pubblicato su YouTube ha un identificativo univoco: è il codice alfanumerico che si trova nell’indirizzo, subito dopo watch?v= .

Copiando e incollando l’URL seguente nella barra degli indirizzi del browser, quindi inserendo l’identificativo alla fine, si accede alla visualizzazione del video indicato in modalità “senza cookie”:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/

Aggiungendo alcuni parametri documentati da Google, si può anche:

avviare la riproduzione automatica del contenuto ( autoplay=1 )

del contenuto ( ) ricominciare dall’inizio in modo automatico, alla fine della riproduzione ( loop=1 )

in modo automatico, alla fine della riproduzione ( ) evitare la comparsa di qualunque annotazione in calce al video ( iv_load_policy=3 )

Provate ad esempio, in Google Chrome, ad accedere alle impostazioni del browser incollando quanto segue nella barra degli indirizzi:

chrome://settings/searchEngines

Con un clic sul pulsante Aggiungi a destra di Ricerca nei siti, si può aggiungere una stringa per richiamare rapidamente YouTube senza cookie:

Impostando una nuova voce per la ricerca sul sito così come in figura (incollare quanto segue nel campo URL con %s al posto della query: https://www.youtube-nocookie.com/embed/%s?autoplay=1&loop=1&iv_load_policy=3 ), si può digitare yt nella barra degli indirizzi quindi premere il tasto TAB sulla tastiera e incollare l’identificativo del singolo video da riprodurre.

Note finali

Come indicato in apertura, l’utilizzo della “Modalità di privacy avanzata” YouTube va effettuato nel pieno rispetto dei termini di servizio, delle norme sulla privacy di Google e dei termini per gli sviluppatori/API.