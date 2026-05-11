Il trucco Windows 11 che copia i percorsi con una scorciatoia da tastiera

Molti utenti Windows utilizzano Esplora File ogni giorno senza conoscere alcune funzioni che Microsoft ha introdotto negli ultimi anni per velocizzare le operazioni più comuni. Una di queste riguarda una combinazione di tasti estremamente semplice ma sorprendentemente utile: CTRL + MAIUSC + C . La funzione permette di copiare immediatamente il percorso completo di un file o di una cartella direttamente negli appunti, senza dover aprire menu contestuali o navigare manualmente tra directory e proprietà del file.

È un dettaglio apparentemente marginale che, nella pratica quotidiana, può far risparmiare molto tempo a sviluppatori, amministratori di sistema, utenti PowerShell e chiunque lavori spesso con percorsi di rete o script.

Come funziona la scorciatoia per copiare percorsi di file e cartelle

Il comportamento è estremamente intuitivo. Basta aprire Esplora File (anche con Windows+E ), selezionare uno o più file oppure una cartella quindi premere CTRL + MAIUSC + C . Windows 11 copia automaticamente negli appunti il percorso assoluto dell’elemento o degli elementi selezionati.

Per esempio:

"C:\Users\Marco\Documents\report.docx"

oppure:

"C:\Progetti\Backup"

Il percorso (o i percorsi selezionati e copiati negli appunti) possono quindi essere incollati ovunque: finestra del terminale, PowerShell, prompt dei comandi, editor di testo, script batch, IDE e persino nelle finestre di dialogo di Windows.

Provate anche a premere la combinazione di tasti Windows+V dopo aver utilizzato CTRL + MAIUSC + C : troverete tutti i percorsi di file e cartelle precedentemente copiati in memoria.

Una funzione particolarmente utile per sviluppatori e amministratori

L’utilità della scorciatoia CTRL + MAIUSC + C diventa evidente soprattutto nei contesti tecnici: copiare percorsi di file e cartelle è una delle operazioni più frequenti quando si lavora con script PowerShell, prompt cmd , automazioni, configurazioni server, percorsi UNC (esempio: \\SERVER01\CARTELLA ) e condivisioni di rete, strumenti DevOps.

In molti casi si evitano errori di digitazione, specialmente con directory lunghe o percorsi contenenti spazi.

La funzione attivabile con CTRL + MAIUSC + C diventa ancora più preziosa quando si lavora con selezioni multiple: se evidenziati più file contemporaneamente, Windows copia tutti i percorsi separandoli automaticamente su righe differenti. Esempio:

"C:\Logs\app1.log"

"C:\Logs\app2.log"

"C:\Logs\app3.log"

Una caratteristica molto pratica per operazioni batch o analisi rapide.

Il dettaglio delle doppie virgolette: perché Windows 11 le aggiunge

A ogni percorso di file o cartella, Windows 11 aggiunge automaticamente le doppie virgolette: il sistema utilizza questo comportamento per garantire compatibilità con script e finestre del terminale. Le virgolette impediscono infatti che gli spazi nei nomi delle cartelle interrompano l’interpretazione del percorso.

Da parte nostra apprezziamo questo comportamento perché dispensa l’utente dall’aggiungere le virgolette quando si sta interfacciando con un comando o con uno script che devono interpretare in maniera corretta e senza errori i percorsi da elaborare.

La differenza tra Windows 10 e Windows 11

La scorciatoia CTRL + MAIUSC + C non funziona nativamente su Windows 10: ciò suggerisce che Microsoft abbia introdotto il comportamento come parte integrante delle evoluzioni di Esplora File in Windows 11.

Su Windows 10 resta comunque disponibile il metodo tradizionale che consiste nel selezionare un elemento da Esplora File cliccandoci con il tasto destro quindi scegliere la voce Copia come percorso nel menu contestuale.

Esistono comunque utilità software di terze parti come QTTabBar che aiutano ad aggiungere funzionalità avanzate analoghe anche su Windows 10.

Secondo quanto dichiarato dai portavoce Microsoft, le build sperimentali più recenti di Windows 11 stanno introducendo miglioramenti significativi nella barra degli indirizzi di Esplora File. Tra questi:

supporto migliore ai percorsi con doppi backslash (doppia barra rovesciata);

(doppia barra rovesciata); parsing corretto delle virgolette ;

; gestione più avanzata dei percorsi copiati da terminali o script.

Microsoft sta lavorando per ridurre le incompatibilità storiche tra Esplora file, prompt dei comandi, PowerShell, percorsi UNC e input manuali complessi.

Sono novità che vanno ad aggiungersi, ad esempio, alla possibilità di impostare un nome personalizzato per la cartella utente durante la configurazione iniziale di Windows 11.