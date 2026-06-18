La scorciatoia Windows che elimina intere parole in un attimo: pochi usano CTRL+Backspace

Chi scrive per lavoro, sviluppa software, gestisce documentazione tecnica o trascorre molte ore davanti a un editor di testo tende a costruire nel tempo una vera e propria memoria muscolare. Alcune scorciatoie da tastiera diventano così automatiche da essere utilizzate senza pensarci. Tra quelle meno conosciute dal grande pubblico, ma estremamente diffuse tra utenti esperti, figurano CTRL + Backspace e CTRL + CANC : due combinazioni che permettono di eliminare parole intere anziché singoli caratteri.

La loro origine risale ai primi ambienti di editing testuale professionale e a numerose applicazioni sviluppate per Windows e Unix. Molti programmi moderni continuano ad adottarle perché riducono sensibilmente il numero di pressioni necessarie durante la correzione di un testo. In un’epoca in cui la produttività personale passa anche dall’ottimizzazione dei piccoli gesti ripetuti migliaia di volte al giorno, conoscere queste scorciatoie può fare una differenza concreta.

Come funzionano CTRL + Backspace e Ctrl + CANC

Premendo CTRL + Backspace , il sistema operativo o l’applicazione correntemente in uso eliminano la parola immediatamente a sinistra del cursore. Con CTRL + CANC , invece, viene cancellata la parola situata alla destra del punto di inserimento.

Come abbiamo evidenziato nell’articolo sulle migliori scorciatoie da tastiera citato in apertura, queste due combinazioni di tasti si rivelano estremamente utili per aumentare la produttività e ridurre i tempi di elaborazione di testi e codice di programmazione.

Sì, perché le scorciatoie non funzionano solo in editor di testo e wordprocessor ma in qualunque altro programma, nella barra degli indirizzi del browser, nell’applicazione che si usa per sviluppare codice. Nel caso di lunghi URL o stringhe di caratteri complesse, la pressione delle due combinazioni di tasti ha come effetto la rimozione degli elementi racchiusi tra simboli di interpunzione e caratteri speciali.

Una famiglia di scorciatoie spesso sottovalutata

Le combinazioni dedicate alla cancellazione del tasto fanno parte di un gruppo più ampio di comandi orientati alla navigazione testuale. Lo stesso meccanismo compare infatti nelle scorciatoie che permettono di spostare il cursore parola per parola attraverso CTRL + freccia sinistra e CTRL + freccia destra .

A queste si aggiunge CTRL+MAIUSC+freccia , che seleziona una parola alla volta senza utilizzare il mouse. Molti professionisti combinano queste operazioni: selezionano rapidamente una porzione di testo, la sostituiscono oppure la eliminano con una sola pressione di tasto. Il risultato è una modifica molto più veloce rispetto alle tradizionali selezioni manuali.

Perché il supporto non è identico in tutte le applicazioni

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui queste scorciatoie sono implementate: CTRL + Backspace e CTRL + CANC fanno parte delle funzionalità offerte dai framework utilizzati dalle applicazioni e non rappresentano un comportamento obbligatorio imposto da Windows. Ogni software può decidere se supportarle, ignorarle oppure reinterpretarle.

Editor come Blocco Note, Microsoft Word e il browser Edge implementano correttamente queste combinazioni. Altri programmi, soprattutto quelli basati su framework personalizzati o motori grafici proprietari, possono adottare regole differenti.

In alcuni casi la stessa scorciatoia richiama addirittura funzioni completamente diverse, generando confusione negli utenti abituati a uno specifico comportamento.

Windows 11 ha migliorato il supporto alle scorciatoie di editing durante la modifica dei nomi dei file. In Windows 10, premendo CTRL + Backspace durante la rinomina di file e cartelle, talvolta comparivano caratteri inattesi o simboli. Windows 11 ha corretto questo comportamento, rendendo l’esperienza più in linea con quella degli editor di testo tradizionali.

Oltretutto, premendo CTRL+Z per ripristinare le stringhe rimosse, con alcune applicazioni viene recuperata solo l’ultima parola; in altri casi, si possono ripristinare tutti i termini rimossi usando CTRL + Backspace e CTRL + CANC .

Piccoli comandi che cambiano il modo di scrivere

Nei sistemi Linux e in numerosi terminali Unix è comune utilizzare ALT + Backspace oppure CTRL + W per eliminare la parola precedente. Chi passa frequentemente da un sistema operativo all’altro può trovarsi a cambiare abitudini.

Windows offre comunque una certa flessibilità: strumenti come Microsoft PowerToys permettono di rimappare scorciatoie da tastiera e adattarle alle proprie preferenze: chi desidera uniformare l’esperienza tra più piattaforme può quindi creare associazioni personalizzate senza intervenire sulle singole applicazioni.

In ogni caso, combinazioni utili come CTRL + Backspace e CTRL + CANC sono disponibili da anni in moltissime applicazioni. Eppure una parte significativa degli utenti continua a ignorarne l’esistenza. Non accelerano soltanto la cancellazione del testo; rendono più fluida l’interazione con il computer, riducono il numero di movimenti necessari e permettono di mantenere l’attenzione sul contenuto anziché sugli strumenti.

Per chi trascorre gran parte della giornata scrivendo, correggendo o programmando, il beneficio diventa evidente dopo poche ore di utilizzo.