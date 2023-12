Friggitrice Philips 5000 da 7,2 litri connessa al Wi-Fi in sconto del 35%

Presentare il marchio Philips sarebbe superfluo, in quanto già tutti conoscono il suo grande valore soprattutto nel mondo degli elettrodomestici. Questo comporta dunque molta attenzione da parte degli utenti quando arriva un prodotto in sconto ed oggi si tratta di una friggitrice ad aria calda.

In realtà il prodotto che oggi arriva al ribasso su Amazon non è uno di quelli comuni: ecco la Philips Series 5000, la friggitrice più performante sul mercato. Questa è in grado di essere connessa ad un’applicazione ufficiale, in modo da perfezionare ogni processo in cucina.

Grazie ad un corposo sconto oggi la si può acquistare in promozione, ovviamente grazie ad Amazon. Come si può notare sul celebre sito e-commerce, c’è il 35% in meno, che porterà dunque il prezzo a scendere fino a 199,99 €. Ordinandola adesso, sarà a casa vostra entro questa domenica al massimo, con due anni di garanzia inclusi.

Il super prezzo della friggitrice Philips e le sue specifiche

La friggitrice perfetta esiste e si chiama Philips Series 5000 Connessa Airfreyer XXL. Il prodotto è in grado di cucinare tutto senza olio riservando ad ogni cibo la giusta croccantezza esterna e la giusta tenerezza all’interno. Con la tecnologia Rapid Air, l’aria calda circolerà perfettamente all’interno del cestello, della capienza di 7,2 litri.

Si potranno cuocere i cibi anche a distanza semplicemente utilizzando l’applicazione NutriU. Grazie alla pratica pulsantiera in alto, provvista di display, avrete sempre il resoconto di ciò che accade.

Tutto quello che gli utenti devono fare è valutare l’acquisto, che probabilmente sarà uno dei più azzeccati almeno in cucina. La friggitrice Philips Series 5000 non ha rivali e lo dimostrano anche le recensioni, oltre 18.600 su Amazon tutte positive. Con il 35% di sconto attivo, il prezzo finale sarà di 199,99 €, con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione entro domenica a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.