Frosinone-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

A inizio campionato sarebbe stata una sfida dall’esito scontato, ma adesso il Frosinone, reduce dal clamoroso 4-0 rifilato al Napoli in Coppa Italia, fa paura. La Juventus non deve dunque distrarsi per evitare di perdere ulteriori punti sull’Inter capolista e regalarsi delle feste di Natale ancora in piena lotta scudetto.

La partita avrà inizio alle ore 12.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN sfruttando le offerte di Natale.

Frosinone-Juventus in streaming: le probabili formazioni

Per il Frosinone, sembra che Kaio Jorge stia guadagnando la conferma da titolare in attacco, affiancato da Soulè e Caso ai lati (dato l’indisponibile Ibrahimovic, influenzato). A centrocampo, Barrenechea sarà supportato da Brescianini e Gelli, mentre il rientro di Mazzitelli potrebbe slittare a causa di un problema fisico in corso di risoluzione.

In difesa, l’assenza di Oyono, alle prese con una distorsione alla caviglia, aprirà le porte a Garritano sulla sinistra, mentre Monterisi prenderà il posto dello squalificato Okoli al centro. Tra i pali, Turati.

Per la Juventus, segnaliamo il ritorno in gruppo di Rabiot, che ha superato il fastidio al costato e si appresta a rientrare nell’11 titolare. Sulle fasce, Cambiaso e Kostic, con Weah pronto a entrare in campo durante la partita. In attacco, l’assenza di Chiesa, alle prese con un fastidio al tendine rotuleo, offrirà l’opportunità a Yildiz di formare il duo d’attacco con Vlahovic. In difesa, confermato Gatti, con Bremer e Danilo a proteggere la porta difesa da Szczesny.

Calcio d’inizio alle 12.30. Non perderti neanche un minuto in diretta streaming su DAZN.

