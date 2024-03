Frosinone-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Scioccata dalle dimissioni di Sarri e del suo staff, la Lazio prova a riscattarsi in campionato cercando di ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. I biancocelesti, che per l’occasione saranno guidati da Martusciello, fanno visita ad un Frosinone in caduta libera: dopo un ottimo inizio di torneo, i ciociari si ritrovano adesso in piena zona retrocessione.

La partita avrà inizio questa sera alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Frosinone-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Di Francesco cerca di modificare qualcosa rispetto alle ultime uscite: con Valeri fuori gioco per un problema alla caviglia, in difesa ci sarà spazio per Lirola. A centrocampo, Barrenechea cerca conferma dal primo minuto, ma deve vedersela con la concorrenza di Gelli.

Nel reparto offensivo, Cheddira sembra in vantaggio su Kaio Jorge per il ruolo di prima punta, mentre sulle fasce Soulè e Ghedjemis sono i favoriti, anche se è in valutazione pure Seck.

Cerca di andare sul sicuro Martusciello con la sua formazione: Immobile sarà al centro dell’attacco supportato da Felipe Anderson e Zaccagni.

A centrocampo c’è il rientro di Guendouzi dopo la squalifica, mentre Rovella rimane ai box. In difesa, Gila sarà al centro insieme a Romagnoli, mentre sulle fasce Marusic torna dal primo minuto dopo aver scontato il turno di stop. Con Provedel infortunato, il compito tra i pali spetta a Mandas.

Calcio d’inizio fissato questa sera alle ore 20.45: non perderti la diretta streaming esclusiva su DAZN.